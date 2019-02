Holé kotníky jsou trendy, ale koledujete si o rýmu i zranění

Rýma a nachlazení není to jediné, co jim hrozí. I když žádný důsledek takové módy není podle odborníků nezvratný, jak to na první pohled může vypadat, uklidňuje lékař Jan Vítek.



„Samy o sobě nepředstavují odhalené kotníky významné riziko. Opatrnost je samozřejmě na místě u lidí se zhoršeným prokrvením dolních končetin, tedy u diabetiků a pacientů s ischemickou chorobou dolních končetin,“ říká s tím, že před pohybem venku doporučuje se zahřát, jinak bychom si mohli poškodit vazy či svaly na nohou.

„A osobně jsem také příznivcem minimalistické obuvi, tedy bot, které svým tvarem a konstrukcí dávají chodidlu dostatek místa a volnost k přirozenému pohybu nohy a nijak tedy neomezují cévní zásobení chodidla,“ dodává.



Pozor na omrzliny

A jak je to s holou kůží, když je venku pod nulou? Co případné omrzliny? „Mohou se objevit už při teplotách blížících se bodu mrazu, nicméně záleží na délce vystavení nízkým teplotám, vlhkosti vzduchu, síle větru i zdravotním stavu. Primární příčinou omrzliny je porucha oběhu, ne chlad sám o sobě, ten je jen jednou z příčin,“ uvádí Vítek.

A vrací se vlastně na začátek, lidé se špatným prokrvením nohou by si měli dát větší pozor a holých kotníků se v zimě raději vzdát.

Nicméně mladým a zdravým lidem, kteří tento módní trend vyznávají nejčastěji, nic vážného nehrozí. Snad jen, že jim bude venku zima na nohy.