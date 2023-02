Močení vsedě je pro muže zdravější, tvrdí vědci

Některé německé toalety mají zařízení, které mužům pokaždé, když před močením zvednou sedátko, připomene, ať si sednou. Jmenuje se WC-Geist, v češtině WC-duch. Takoví duchové žijí pod toaletním prkénkem a někteří z nich dokonce mluví hlasem Angely Merkelové.

Amatérský průzkum novinářů britského listu The Guardian zase ukazuje, že mezi mladou generací v Británii je pro muže sezení při močení čím dál běžnější. Procento mužů, kteří si sedají, stejně tak narůstá i v Japonsku. Z poslední studie z roku 2020 vyplývá, že jde o 70 procent mužské populace, zatímco o pět let dříve to bylo 51 procent.

„Proud, který vytéká, se po 8 až 15 centimetrech začíná rozpadat na kapky. Ty začnou narážet jedna na druhou a následně se satelitně rozstřikují pod velkým úhlem, čímž se mohou dostat až na zubní kartáček,“ říká profesor mechanického inženýrství Tadd Truscott, který je zároveň autorem studie o „zpětném rozstřiku způsobeném močením“. V současnosti působí na Technické a přírodovědecké univerzitě krále Abdalláha v Saúdské Arábii.

V toaletách navíc mnohdy přežívá bakterie E.coli, která se na jinak sterilní moč snadno váže. To může pro uživatele zubních kartáčků nacházejících se poblíž toalet představovat vážné zdravotní riziko.

Rychlejší vyprázdnění

Vědecký tým z lékařského centra univerzity v Leidenu došel v roce 2014 k závěru, že sezení má i „příznivější urodynamický profil“, který umožňuje rychlejší a úplnější vyprázdnění močového měchýře. Pozice těla totiž ovlivňuje nejen dobu vyprazdňování, ale i maximální průtok a „zbytkový objem po vyprázdnění“. Obzvlášť to platí pro muže, kteří se potýkají se symptomy chorob dolních močových cest, pro něž je podle vědců „výhodnější poloha při močení vsedě než vestoje“.

Na jednu stranu je v Německu běžné používání WC-duchů nebo různých variací výstražných upozornění, které muže nabádají, aby močili v sedě. Na druhou stranu v němčině vzniklo slovo Sitzpinkler, které označuje muže, kteří si při močení sedají, a má podobně hanlivý význam jako české slaboch, případně padavka.

K močení vsedě se však přiznali například americký komik Larry David nebo fotbalová legenda Lionel Messi, uvádí autor článku v listu The Guardian Sam Wollaston. Podle Wollastona mohou změnu společenského náhledu a zvyklostí v tomto ohledu přinést nejen pozitivní vzory, ale i tak jednoduchá motivace, jako je vyhřáté toaletní sedátko, běžné právě v Japonsku.