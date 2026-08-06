Komár při hledání hostitele využívá čich i zrak. Na vydechovaný oxid uhličitý se zaměřuje už z velké vzdálenosti, v blízkosti pak míří na teplejší pokožku a na typické těkavé látky. Dospělí přitahují pozornost víc než děti, protože produkují víc CO₂. Těhotné ženy mohou být pro komáry zhruba dvakrát přitažlivější kvůli vyšším metabolickým nárokům a většímu objemu dechu, které zvyšují jak vyzařované teplo, tak množství uvolněného oxidu uhličitého, uvádí BBC News.
Velká část přitažlivosti začíná na povrchu kůže. Bakterie žijící na lidské pokožce rozkládají pot a další výměšky na těkavé organické látky jako kyselinu mléčnou, amoniak a karboxylové kyseliny, které utvářejí pachový profil člověka. Lidé s mastnější pletí nebo ti, kdo se víc potí, jich mohou vylučovat větší množství. Složení této směsi ovlivňuje strava i prostředí, což pomáhá vysvětlit, proč tentýž člověk schytá v některé dny víc štípanců než jindy.
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Silným spouštěčem je teplo: pokožka se zahřeje po cvičení, po pobytu na slunci nebo po vydatném jídle. Lidé s vyšší tělesnou hmotností a ti, kdo se věnují intenzivní fyzické aktivitě, vydechují víc oxidu uhličitého a vyzařují víc tepla.
Chemický podpis
Roli hraje i životní styl. Konzumace alkoholu, zejména piva, a tučných jídel podle všeho náchylnost ke štípancům zvyšuje – pravděpodobně tím, že mírně zvedá tělesnou teplotu a mění složení potu. Několik odborníků upozorňuje, že po požití alkoholu lidé komáry přitahují víc. Tato pozorování zapadají do celkového obrazu: komáři se řídí kombinovaným chemickým a tepelným podpisem hostitele, ne jedinou příčinou.
Dílo pak dokoná zrak. Komáři vnímají kontrast a snáz je lákají tmavé odstíny, jako je černá, modrá a červená, které se za denního světla výrazně odlišují od pozadí. Vědci pracující v terénu doporučují vyhýbat se pokud možno černým tričkům a dalšímu výrazně kontrastnímu oblečení.
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Záleží také na denní době a na druhu komára: některé druhy, například komár tygrovaný, jsou aktivní přes den, a volba oblečení i místa je proto venku obzvlášť důležitá. Zatímco na dálku hmyz navádějí koncentrace oxidu uhličitého, zblízka ho vedou vizuální podněty a pachy vycházející z těla, uvádí francouzská Marie Claire.
Vědci se rozhodli vyvrátit i některé babské rady. Vytrvalý mýtus, že komáři dávají přednost lidem se „sladší“ krví, se nepotvrdil. Inzulin udržuje hladinu glukózy v krvi v regulovaném rozmezí a sladkost při výběru hostitele roli nehraje.
Diskuze se vede o tom, zda riziko štípnutí ovlivňují genetické dispozice a krevní skupina. Některé zdroje naznačují, že genetika a krevní skupina 0 mohou hrát roli, jiné však žádný vědecký důkaz o tom, že by někteří lidé přirozeně přitahovali komáry víc než ostatní, nenacházejí.
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Bez ohledu na individuální biologii odborníci doporučují dodržovat pitný režim, omezit konzumaci alkoholu při pobytu venku, používat schválené repelenty, nosit pokud možno dlouhé rukávy a dlouhé kalhoty, volit světlé oblečení s menším vizuálním kontrastem a v oblastech s vysokým výskytem komárů spát pod moskytiérou. Tam, kde se vyskytují druhy štípající přes den, pomůže také omezit nechráněný pobyt venku v době jejich největší aktivity.