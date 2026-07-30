Mobilní telefon se stal běžnou součástí života. Při čtení zpráv, brouzdání po sociálních sítích nebo sledování videí ale většina lidí nevědomky sklání hlavu dopředu. Právě tato poloha představuje pro krční páteř výraznou zátěž.
Čím více hlavu předkláníme, tím větší síla působí na krční obratle, meziobratlové ploténky i okolní svaly. Zatímco vzpřímená hlava váží přibližně čtyři až pět kilogramů, při výrazném předklonu se zatížení několikanásobně zvyšuje.
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Výhřezu ploténky lze předcházet. Tyto jednoduché triky vám mohou pomoct
Nejvíce trpí krk, trapézy i oblast mezi lopatkami
Nejčastějšími obtížemi jsou bolesti krční páteře a ztuhlé trapézové svaly. Přidává se také nepříjemná bolest mezi lopatkami nebo pocit napětí v ramenou.
„Mobily nejčastěji způsobují bolesti trapézů a svalů krční páteře. Dále také bolest svalů v hloubce pod lopatkami a v neposlední řadě hrozí výhřez krčních plotének a bolesti hlavy. To ale mluvím o mechanických problémech,“ říká specialista na problematiku zad Tomáš First.
Jak poznáte, že se problém týká i vás?
Varovnými signály mohou být:
Pokud člověk v této poloze tráví několik hodin denně, mohou se potíže postupně zhoršovat a stát se chronickými.
Přidat se mohou i bolesti hlavy
Přetížené svaly krku často ale také způsobují takzvané tenzní bolesti hlavy. Ty bývají tupé, svíravé a mohou se šířit od šíje přes spánky až do čela.
V některých případech dochází také k dráždění nervových struktur nebo přetížení meziobratlových plotének. Pokud se objeví brnění rukou, slabost nebo vystřelující bolest do horní končetiny, je vhodné vyhledat lékaře.
Dobrou zprávou je, že se s tím dá něco dělat
Základem je pravidelně měnit polohu, nedržet telefon dlouhé minuty v jedné pozici a snažit se obrazovku přibližovat více k úrovni očí. Stejně důležité je ale také protahovat zkrácené svaly a posilovat ty, které kvůli dlouhému sezení a používání mobilu ochabují.
Specialista na bolesti zad Tomáš First proto připravil tři krátké sestavy obsahující celkem devět cviků. Jejich pravidelné provádění pomáhá uvolnit přetížené svaly, zlepšit pohyblivost ramen i páteře a podpořit správné držení těla.