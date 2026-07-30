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Mobil vám pomalu ničí krční páteř. Těchto devět cviků může zastavit bolest

Petra Barochová
Díváte se do mobilu několik hodin denně? Nejste sami. Jenže právě tato běžná činnost může být důvodem bolestí krku, trapézových svalů, hlavy i zad. Dlouhodobé přetěžování krční páteře navíc zvyšuje riziko dalších potíží. Přinášíme devět jednoduchých cviků podle specialisty na bolesti zad, které můžete cvičit doma.
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Mobilní telefon se stal běžnou součástí života. Při čtení zpráv, brouzdání po sociálních sítích nebo sledování videí ale většina lidí nevědomky sklání hlavu dopředu. Právě tato poloha představuje pro krční páteř výraznou zátěž.

Čím více hlavu předkláníme, tím větší síla působí na krční obratle, meziobratlové ploténky i okolní svaly. Zatímco vzpřímená hlava váží přibližně čtyři až pět kilogramů, při výrazném předklonu se zatížení několikanásobně zvyšuje.

Výhřezu ploténky lze předcházet. Tyto jednoduché triky vám mohou pomoct

Nejvíce trpí krk, trapézy i oblast mezi lopatkami

Nejčastějšími obtížemi jsou bolesti krční páteře a ztuhlé trapézové svaly. Přidává se také nepříjemná bolest mezi lopatkami nebo pocit napětí v ramenou.

„Mobily nejčastěji způsobují bolesti trapézů a svalů krční páteře. Dále také bolest svalů v hloubce pod lopatkami a v neposlední řadě hrozí výhřez krčních plotének a bolesti hlavy. To ale mluvím o mechanických problémech,“ říká specialista na problematiku zad Tomáš First.

Jak poznáte, že se problém týká i vás?

Varovnými signály mohou být:

  • častá bolest krční páteře,
  • ztuhlá ramena,
  • bolest mezi lopatkami,
  • kulatá ramena,
  • předsunutá hlava,
  • omezená pohyblivost ramen,
  • bolesti hlavy vznikající od krční páteře.

Pokud člověk v této poloze tráví několik hodin denně, mohou se potíže postupně zhoršovat a stát se chronickými.

Přidat se mohou i bolesti hlavy

Přetížené svaly krku často ale také způsobují takzvané tenzní bolesti hlavy. Ty bývají tupé, svíravé a mohou se šířit od šíje přes spánky až do čela.

V některých případech dochází také k dráždění nervových struktur nebo přetížení meziobratlových plotének. Pokud se objeví brnění rukou, slabost nebo vystřelující bolest do horní končetiny, je vhodné vyhledat lékaře.

Dobrou zprávou je, že se s tím dá něco dělat

Základem je pravidelně měnit polohu, nedržet telefon dlouhé minuty v jedné pozici a snažit se obrazovku přibližovat více k úrovni očí. Stejně důležité je ale také protahovat zkrácené svaly a posilovat ty, které kvůli dlouhému sezení a používání mobilu ochabují.

Specialista na bolesti zad Tomáš First proto připravil tři krátké sestavy obsahující celkem devět cviků. Jejich pravidelné provádění pomáhá uvolnit přetížené svaly, zlepšit pohyblivost ramen i páteře a podpořit správné držení těla.

1. cvik: Kroužení rameny vzad - Narovnejte se a lehce zasuňte bradu dozadu, aniž byste zakláněli hlavu. S nádechem zvedněte ramena vzhůru, s výdechem je stáhněte dozadu a dolů. Současně otevřete hrudník a snažte se přiblížit lopatky k sobě. Cvik pomáhá rozhýbat ramenní klouby, protáhnout zkrácené prsní svaly a aktivovat svaly mezi lopatkami. Proveďte alespoň deset pomalých opakování.
2. cvik: Protažení hrudníku - Opřete dlaně o desku stolu nebo opěradlo židle a předkloňte se tak, aby paže i trup byly téměř v jedné rovině. Kolena můžete lehce pokrčit. Poté pomalu tlačte hrudník směrem dolů, až ucítíte příjemné protažení v oblasti hrudníku a ramen. V krajní poloze vydržte alespoň deset sekund a snažte se zůstat co nejvíce uvolnění.
3. cvik: Posílení mezilopatkových svalů - Posaďte se zpříma a vzpažte. Poté stáhněte lokty co nejvíce dozadu a dolů, otevřete hrudník a přibližte lopatky k sobě. Brada zůstává lehce zasunutá. S nádechem paže zvedejte, s výdechem je stahujte dolů. Cvik opakujte minimálně desetkrát.
3. cvik: Posílení mezilopatkových svalů - Posaďte se zpříma a vzpažte. Poté stáhněte lokty co nejvíce dozadu a dolů, otevřete hrudník a přibližte lopatky k sobě. Brada zůstává lehce zasunutá. S nádechem paže zvedejte, s výdechem je stahujte dolů. Cvik opakujte minimálně desetkrát.
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