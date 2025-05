Pro starší lidi to může být jedna z nejnebezpečnějších zdravotních komplikací. Zlomenina krčku doslova straší seniory, nejčastěji ženy nad 70 let. Se zlomeninou horního konce (krčku) stehenní kosti je totiž u nich spojováno mnoho úmrtí, do jednoho roku po zranění umírá až 30 % pacientů, třebaže samotná fraktura po uklouznutí nebo po pádu není tou hlavní příčinou. Tou bývají další přidružená onemocnění. Jenže… „U jedné ze tří žen a jednoho z pěti mužů ve věku nad 50 let dojde ke zlomenině kosti z důvodu osteoporózy,“ podotýká MUDr. MIROSLAV SINKULE (49), primář ortopedického oddělení Nemocnice Na Františku. V České republice zlomenina krčku postihne až 12 tisíc osob ročně. | foto: Petr Kozlík, MAFRA