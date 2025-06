Letos v lednu měl premiéru kontroverzní dokument Neumírání: O muži, který chce žít věčně o technologickém podnikateli investujícím miliony dolarů do zpomalení, či dokonce zvrácení stárnutí. Jeho extrémní režim zahrnuje každodenní užívání desítek doplňků stravy, přísnou veganskou dietu, pravidelný spánek, cvičení, a dokonce transfuze krevní plazmy od vlastního syna. Film vyvolal bouřlivé debaty, kde končí zdravý rozum a začíná posedlost.

Dá se přelstít stárnutí? Co říkají výzkumy o tom, kolika let by se člověk mohl dožít?

Ukazuje se, že zdravý životní styl může prodloužit délku života o deset až patnáct let oproti průměru běžné populace, která obvykle nežije zdravě. V České republice se v průměru dožíváme osmdesáti let. Ženy žijí o něco déle než muži. Začneme-li však aktivně žít zdravě, můžeme výrazně zvýšit pravděpodobnost, že se dožijeme devadesáti nebo pětadevadesáti let. Samozřejmě nemáme křišťálovou kouli a nemůžeme odhadnout ani garantovat věk, jakého se dožijeme. Můžeme však ovlivnit pravděpodobnost – a ta se při zdravém životním stylu posouvá výrazně ve prospěch delšího i kvalitnějšího života. A třeba v budoucnu přijde věda, medicína nebo umělá inteligence s nějakým přelomovým řešením, které nám život významně prodlouží, a my se budeme běžně dožívat stovky.