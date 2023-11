Antibiotika není nutné dobírat do konce, může to být i chyba, říká infektolog

Pokud se cítíte po čtyřdenní terapii dobře, není potřeba dobírat léky dalších šest dnů, míní přednosta Kliniky infekčních nemocí a cestovní medicíny 2. LF UK a FN Motol. Dalším rozšířeným omylem je prý věřit, že bakteriální infekci od té virové spolehlivě rozliší test CRP. Co je noční můrou infektologů a které choroby trápí lékaře v cestovní medicíně?

Tuším, co obnáší cestovní medicína. Vím, že jde o poradenství v očkování před cestou do zahraničí nebo léčbu nějakých exotických nemocí. Co je ale přesně posláním infektologa?

Dřív byl tento obor vnímán velmi podobně jako ve filmu Pozor, vizita!, tedy že slouží zejména k izolaci pacientů s přenosnými infekcemi. Kvůli velkému počtu lůžek byly infekční kliniky poměrně rozlehlé, stály pokud možno někde na kraji nemocničního areálu, případně za plotem, aby „uprchlý“ pacient nemohl nikoho nakazit. Dnes infektologie prochází, na rozdíl od jiných lékařských odvětví, přeměnou. Trochu k tomu přispěl covid, ale i určitá forma generační obnovy. Mít velkou kliniku se spoustou lůžek je přežitá koncepce. Nějaká je samozřejmě potřeba zachovat pro případ, že bude potřeba izolovat nějakého pacienta s nakažlivým onemocněním. Ale neměl by to být ten hlavní význam.