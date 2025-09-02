Až 15 záchvatů měsíčně, roky hledání diagnózy a léků. Boj Daniely s migrénou

Celý život trpěla bolestmi, které ji dokázaly paralyzovat i na několik dní. Že jde ve skutečnosti o migrénu, zjistila zcela náhodou. Příběh čtenářky Daniely je dalším dílem našeho seriálu Můj boj s nemocí.

Ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Daniela (51) trpěla migrénami už od dětství. Trvalo ale dlouho, než někdo její problém skutečně pojmenoval. Když byla malá, trápily ji silné křeče v břichu. Nikdo z lékařů nikdy nedokázal zjistit jejich příčinu. Až později, v dospělosti, se Daniela dozvěděla, že to byla pravděpodobně břišní migréna, kterou děti trpí často a která bývá předzvěstí té klasické a těžce popsatelné bolesti hlavy, jež následovala i u ní.

Můj boj s nemocí

Článek je součástí cyklu Můj boj s nemocí. Seriál píšete vy, naši čtenáři. Chtěli bychom pravidelně přinášet vaše příběhy o tom, jak se vyrovnáváte, nebo jste se vyrovnávali s různými onemocněními u vás či vašich blízkých.

Že jde ve skutečnosti o migrénu a je třeba ji léčit antimigreniky, a ne běžnými léky na bolest, ale zjistila až ve svých 35 letech. A v podstatě náhodou.

Z bláta do louže

„Migrénu mi neurolog diagnostikoval poté, co mi jedna známá lékařka dala na vyzkoušení triptan na bolest hlavy. Poprvé mi něco pomohlo,“ vzpomíná Daniela. A dodává, že jí tehdy lékař doporučil brát antimigrenika kdykoli, kdy záchvat začne.

„Řekl mi také, že existuje u migrény určité riziko mozkové mrtvice a že prý má pacientky v mém věku právě po mrtvici,“ prozrazuje. Jenže tehdy měla záchvaty migrény i patnáctkrát za měsíc. A jak se dozvěděla později od jiné lékařky, takový počet léků může také vést k mrtvici.

Co s tím? Daniela se rozhodla hledat další cesty. Vystřídala několik neurologů, absolvovala EEG i CT mozku. Výsledek? Typický obraz migrény. Doporučili jí antidepresiva a antiepileptika, ale ta Daniela kvůli vedlejším účinkům odmítla.

Rozdíl mezi běžnou bolestí hlavy a migrénou. V čem se zásadně liší?

„O antiepileptikách jsem věděla, že utlumují, pacienti jsou unavení, spaví. Jenže to jsem byla i bez nich a moje přemáhání únavy často vyústilo v záchvat migrény,“ přiznává.

Zůstala tedy u triptanů a zkoušela přírodní cestu. „Myslím si, že třeba tebokan s ginkgo mi pomohl právě od těch bolestí hlavy, kdy jsem se kvůli únavě nemohla soustředit a strašně jsem se musela přemáhat,“ říká a dodává, že také nedá dopustit na bylinkové čaje. Zásadní byla ale změna životosprávy.

Jak s bolestí žít

Jednou z dobrých rad, které na počátku od lékařů vyslechla, bylo vést si deník migrény a díky němu odhalit, co ji nejčastěji spouští, a tomu se vyhýbat.

„Jenže ten seznam je čím dál delší – nevyspání, alkohol, hormonální změny, výkyvy počasí, stres, lidi, hluk, určitá jídla, zablokovaný krk, cestování... skoro aby se člověk bál něco dělat. Někdy je otázka, co je příznak a co následek – například zažívací potíže,“ přiznává.

Jako překladatelka, tlumočnice a externí spolupracovnice Rádia 7 má alespoň určitou svobodu přizpůsobit práci svému zdravotnímu stavu. Bez toho by to nešlo. V době, kdy mívala až patnáct záchvatů měsíčně, z nichž některé trvaly i pět dní, nezabíraly ani běžné léky.

„Už ani nepočítám, kolik dní v kuse jsem usínala a budila se s bolestí. Tři, pět, sedm... a pak den klidu, než to přišlo znovu. Bylo to nekonečné,“ popisuje.

Největší pomoc pak přišla v podobě biologické léčby, která mimo jiné snížila počet záchvatů na maximálně čtyři měsíčně. Ale i v tom utrpení našla něco, za co je vděčná. Migréna ji přinutila zpomalit a dovolit si být jen sama se sebou.

Kdo nezažil migrénu, nepochopí. Rady, jak s ní bojovat

„Naučila jsem se nevnímat odpočinek jako selhání. Ticho léčí. Procházky v přírodě, žádné výčitky, že se flákám. Protože vím, že kdybych se nepřibrzdila sama, tělo mě zastaví.“

Před nasazením biologické léčby si musela Daniela někdy lehnout, být v tichu a čekat, až záchvat odezní. Někdy trval jen pár hodin, jindy se vracel ve vlnách několik dní. Když skončil, vracela se Daniela k běžnému životu. Bez strachu, jen s respektem k tomu, co její tělo potřebuje. „Dnes s biologickou léčbou jsou záchvaty mírnější a obvykle stačí analgetika a triptany. Čas pro sebe a odpočinek si ale dál hlídám.“

Co je to migréna?

Neurologické onemocnění, které se typicky projevuje bolestmi hlavy, ale může mít i netypické projevy bez bolestí hlavy – např. závratě, pocit slabosti, bolesti břicha, auru (může být vizuální, sluchová či pohybová – např. ochrnutí části těla).

Může ji doprovázet nevolnost, zvracení, přecitlivělost na světlo, zvuky nebo pachy. Migréna postihuje přibližně každého desátého člověka a může zásadně ovlivnit kvalitu života.

Pacientská organizace Migréna-help nabízí lidem s migrénou i jinými bolestmi hlavy odborné poradenství, podporu a naději. Pomáhá zorientovat se v možnostech léčby i ve zdravotním systému, poskytuje pomoc v náročných obdobích a ukazuje cestu zpět do běžného života, práce i společnosti. Více na www.migrena-help.cz.

Článek vznikl pro časopis Rytmus života.

