Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Migréna, únava i bolesti kloubů. Jak počasí ovlivňuje naše tělo

Bolí vás občas klouby a do dvou dnů začne pršet? Trpíte při změně počasí migrénou nebo se vám ozývají stará zranění? Tahle zvýšená citlivost je vědecky dokázaný fakt. Někdo zkrátka funguje jako živý barometr.

Ilustrační fotografie | foto: Profimedia.cz

V našich zeměpisných šířkách zpestřuje takzvaná meteosenzitivita život zhruba každému třetímu člověku. I statistiky sledující výjezdy záchranek potvrzují, že počasí zhoršuje dýchací potíže, alergie, infekce, srdečně-cévní onemocnění, ale i pohybové problémy.

Potíže narůstají s věkem. Mladý organismus je vitální, odolný, plný sil. Těch ale časem ubývá a s tím narůstá u některých lidí citlivost na klimatické změny.

Změny počasí opravdu ovlivňují naše zdraví. Kdo by si měl dát pozor

To, že se necítíte ve své kůži či vás něco bolí, ovšem nemusí mít na svědomí jen atmosférický tlak. Někdo špatně snáší teplo, jiný vlhkost, další vítr či nedostatek světla během zimy. A kolik lidí si stěžuje na potíže v době, kdy je Měsíc v úplňku!

O nemoci způsobené meteosenzitivitou mluvíme, pokud změny počasí komplikují člověku život natolik, že mu překážejí v běžných činnostech. Náhlé vyjasnění například zhoršuje kvalitu spánku a zvyšuje krevní tlak, což je problém u hypertoniků. Tito lidé pak mohou být zdánlivě bezdůvodně nervózní a podráždění. Tady pomůže odpočinkový režim, hluboké dýchání a nějaký příjemný relax.

Letní neurózy

Při náhlém poklesu atmosférického tlaku se zase některým lidem obtížněji dýchá. Lidé s nízkým tlakem se mohou cítit ospale a unavení.

Aktuální číslo

Chvilka pro tebe

Předplatné můžete objednávat zde

I teplota hraje roli – pro chladné měsíce roku jsou typické splíny, deprese a kožní nemoci, pro jaro a léto zase neurózy. Mnozí špatně snášejí silný vítr, který útočí na nervovou soustavu, proto si stěžují na bolesti svalů a kloubů.

Daň za civilizaci

Řada psychologů považuje meteosenzitivitu za daň moderní době, kdy jsme si odvykli žít v souladu s přírodou. Mezi lidmi, kteří žijí na venkově, je pořád mnohem méně osob s tímto problémem než mezi obyvateli měst.

Má to logiku. Život našich předků se odvíjel podle střídajících se ročních období. Když bylo teplo a hezky, lidé byli ponejvíc venku, a v zimě se hřáli u domácího krbu.

To už dnes dávno neplatí: klimatizace, umělé osvětlení, tendence měnit noc na den a úsilí o maximální výkon bez ohledu na vedro či mráz – to všechno jde proti naší přirozenosti, což se následně odráží i na zdraví.

Srdce v létě trpí. Šest tipů kardiologa, na co si dát pozor

Hormony vše zhorší

Na změny počasí reagují citlivě zejména ženy, drtivá většina ve věku 45 až 50, výjimkou ale nejsou ani mladé dívky. Z toho plyne, že meteosenzitivita má určitou souvislost s hladinou ženských pohlavních hormonů, která se v různých obdobích mění (měsíční perioda, těhotenství, menopauza), kdežto u mužů nejsou hormonální změny tak dramatické.

Větší riziko potíží mají lidé se sklony k úzkostem a depresím. Dobrá nálada a optimismus totiž fungují jako pomyslný štít vůči virům a bakteriím, ale i nepříznivým povětrnostním vlivům. Sečteno a podtrženo: člověk, který zdravě jí, sportuje, neholduje alkoholu, nekouří, pravidelně odpočívá a bere život s nadhledem, je vůči záludnostem počasí mnohem odolnější.

Článek vznikl pro časopis Chvilka pro tebe.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Hvězdy devadesátek tehdy a dnes: Jak se změnily legendy českého filmu?

Hvězdy devadesátek

Vzpomínáte si, kdo v devadesátých letech kraloval na filmových plátnech v Česku? Podívejte se do naší galerie na hvězdy devadesátek. Jak vypadaly kdysi a jak vypadají dnes? Někdo se téměř nezměnil,...

Manžel se s ní chtěl rozvést kvůli obezitě. Šárce se podařilo zhubnout 55 kilo

V závěrečném dílu druhé řady Extrémních proměn se divákům představila...

V závěrečném dílu druhé řady Extrémních proměn se divákům představila sympatická Šárka. Pod její veselou fasádou se ukrývala řada mindráků. Kvůli obezitě si přišla jako špatná matka a manželka, její...

Prsa ven a mikro mini. Lauren Bezosová miluje módu, sklouzává však k nevkusu

Lauren Sánchezová Bezosová a Jeff Bezos na Vanity Fair Oscar Party v Los...

Lauren Sánchezová Bezosová je manželkou jednoho z nejbohatších lidí planety Jeffa Bezose. Zlé jazyky tvrdí, že je ztělesněním pořekadla „vkus si za peníze nekoupíš“. Je to s ní opravdu tak zlé?...

Tyto hvězdy jsou nejbohatší na světě. Kolik vydělávají?

Nejbohatší celebrity světa

Mají tolik peněz, že už mnohdy ani nevědí, co s nimi. Podporují charitativní organizace, mají honosná sídla, luxusní auta a už by nikdy nemusely pracovat. Přesto se nejbohatší hvězdy světa práce...

Slavné hvězdy a jejich výstavní pozadí. Podívejte se, kdo si dopomohl plastikou

Tyto dámy si hýčkají svá pozadí.

Přirozené zadečky jdou u slavných krásek v poslední době do pozadí. Zamilovaly si v mnoha případech silikonové výplně nebo injekce, které jim pomohou tvar zadku vylepšit. Na super kulatý zadek...

Když krém nestačí, nastoupí facelift. Získejte mladší pleť správným zákrokem

S botulotoxinem můžete začít dříve i později, záleží jen na vás.

Pocit, kdy ranní pohled do zrcadla nemilosrdně odhalí víc vrásek, unavenější kontury a méně jasu, zná leckterá žena. Není proto divu, že touha zastavit čas je přirozená. Plastická chirurgie dnes...

24. května 2026

Pohodlí především. Najeďte do casual trendů, v těchto kouscích bude dobře

Výrazný žlutý kardigan z příjemné bavlny je jako stvořený pro teplé dny. Lehký,...

Měkké materiály, uvolněné střihy a nadčasové kousky tvoří základ šatníku, ve kterém se budete cítit dobře celý den. Casual móda není o teplácích.

24. května 2026

Vykašlaly se na hledání pana Božského a je jim skvěle. Slavné ženy bez mužů

Slavné krásky, které žijí bez partnera

„Žena potřebuje muže asi tolik, jako ryba potřebuje jízdní kolo,“ prohlásila v sedmdesátých letech ikona druhé vlny feminismu americká novinářka Gloria Steinemová. Narážela tak na ve společnosti...

24. května 2026

Droga jménem láska. Zamilovanost se váže na stejné receptory jako heroin

Premium
ilustrační snímek

Co se biologicky děje s naším tělem, když jsme zamilovaní? Proč láska připomíná opilost nebo divokou noc na kokainu? Jak dlouho vlastně trvá akutní stav zamilovanosti? Vědci, výzkumníci a...

24. května 2026

Tyhle celebrity šokují. Vedle herectví pilotují, tetují i krotí šelmy

Zajímavé dovednosti slavných osobností, o kterých jste možná neměli tušení.

Podívejte se do naší galerie na slavné zahraniční hvězdy, které excelují před kamerou, ale mají super dovednosti i mimo ni. Do některých známých tváří by asi málokdo řekl, že mají v malíku pilotování...

24. května 2026

Migréna, únava i bolesti kloubů. Jak počasí ovlivňuje naše tělo

Ilustrační fotografie

Bolí vás občas klouby a do dvou dnů začne pršet? Trpíte při změně počasí migrénou nebo se vám ozývají stará zranění? Tahle zvýšená citlivost je vědecky dokázaný fakt. Někdo zkrátka funguje jako živý...

24. května 2026

Proč basisté a barytonisté žijí déle a jak spát bez stresu. Profesor Vyskočil vypráví

Premium
„Bloudivý nerv ovlivňuje srdeční rytmus, stres, spánek, psychiku i střevní...

Dechová cvičení, masáže ucha, zpěv… V posledních letech přibývá metod slibujících stimulaci tzv. bloudivého nervu (odborně nervus vagus), což má pomáhat zklidnit tělo i mysl. Do jaké míry však...

23. května 2026

Tělo za desítky milionů korun. Farrah Abrahamová odhalila všechny plastiky

Kdyby si Farrah neudělala jedinou plastiku, dnes už by měla postavený luxusní...

Čtyřiatřicetiletá influencerka a hvězda reality show Farrah Abrahamová na sebe upozornila jako náctiletá maminka, která svou cestu od těhotenství k porodu sdílela se světem. Už tehdy se zamilovala do...

23. května 2026

Místo brože sichrhajska a superhrdina s kopretinou. Co přinesla kalhotová móda z Cannes

Komentář
Filmový producent Nicolas Seydoux na promítání filmu Gentle Monster během 79....

Sbohem, smokingu, jak tě známe, vzkazují z filmového festivalu v Cannes filmoví tvůrci, muži i ženy. Jejich kalhotové kostýmy, obleky a večerní komplety nebyly jen obyčejná saka a nohavice, ale...

23. května 2026  10:02

Manželství a jeho (ne)výhody. Přináší radosti, ale i spoustu povinností

ilustrační snímek

Ročně uzavře v České republice manželství kolem 42 tisíc párů. Soužití na „psí knížku“ se těší obrovské popularitě. Sňatek není ale jen o výměně prstýnků... Nároků plynoucích ze svatby se můžete...

23. května 2026

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

Prsa ven a mikro mini. Lauren Bezosová miluje módu, sklouzává však k nevkusu

Lauren Sánchezová Bezosová a Jeff Bezos na Vanity Fair Oscar Party v Los...

Lauren Sánchezová Bezosová je manželkou jednoho z nejbohatších lidí planety Jeffa Bezose. Zlé jazyky tvrdí, že je ztělesněním pořekadla „vkus si za peníze nekoupíš“. Je to s ní opravdu tak zlé?...

23. května 2026

Ikonické hollywoodské lásky, které ohromily svět

Ikonické vztahy z prostředí Holywoodu

Mnohým láska nevydržela věčně, přesto se na jejich vztahy nezapomnělo a stále jejich jména rezonují. Slavné hollywoodské hvězdy mnohdy prožily lásku, která nebyla nejklidnější, ale zato světu...

23. května 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.