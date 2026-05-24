V našich zeměpisných šířkách zpestřuje takzvaná meteosenzitivita život zhruba každému třetímu člověku. I statistiky sledující výjezdy záchranek potvrzují, že počasí zhoršuje dýchací potíže, alergie, infekce, srdečně-cévní onemocnění, ale i pohybové problémy.
Potíže narůstají s věkem. Mladý organismus je vitální, odolný, plný sil. Těch ale časem ubývá a s tím narůstá u některých lidí citlivost na klimatické změny.
Změny počasí opravdu ovlivňují naše zdraví. Kdo by si měl dát pozor
To, že se necítíte ve své kůži či vás něco bolí, ovšem nemusí mít na svědomí jen atmosférický tlak. Někdo špatně snáší teplo, jiný vlhkost, další vítr či nedostatek světla během zimy. A kolik lidí si stěžuje na potíže v době, kdy je Měsíc v úplňku!
O nemoci způsobené meteosenzitivitou mluvíme, pokud změny počasí komplikují člověku život natolik, že mu překážejí v běžných činnostech. Náhlé vyjasnění například zhoršuje kvalitu spánku a zvyšuje krevní tlak, což je problém u hypertoniků. Tito lidé pak mohou být zdánlivě bezdůvodně nervózní a podráždění. Tady pomůže odpočinkový režim, hluboké dýchání a nějaký příjemný relax.
Letní neurózy
Při náhlém poklesu atmosférického tlaku se zase některým lidem obtížněji dýchá. Lidé s nízkým tlakem se mohou cítit ospale a unavení.
I teplota hraje roli – pro chladné měsíce roku jsou typické splíny, deprese a kožní nemoci, pro jaro a léto zase neurózy. Mnozí špatně snášejí silný vítr, který útočí na nervovou soustavu, proto si stěžují na bolesti svalů a kloubů.
Daň za civilizaci
Řada psychologů považuje meteosenzitivitu za daň moderní době, kdy jsme si odvykli žít v souladu s přírodou. Mezi lidmi, kteří žijí na venkově, je pořád mnohem méně osob s tímto problémem než mezi obyvateli měst.
Má to logiku. Život našich předků se odvíjel podle střídajících se ročních období. Když bylo teplo a hezky, lidé byli ponejvíc venku, a v zimě se hřáli u domácího krbu.
To už dnes dávno neplatí: klimatizace, umělé osvětlení, tendence měnit noc na den a úsilí o maximální výkon bez ohledu na vedro či mráz – to všechno jde proti naší přirozenosti, což se následně odráží i na zdraví.
Hormony vše zhorší
Na změny počasí reagují citlivě zejména ženy, drtivá většina ve věku 45 až 50, výjimkou ale nejsou ani mladé dívky. Z toho plyne, že meteosenzitivita má určitou souvislost s hladinou ženských pohlavních hormonů, která se v různých obdobích mění (měsíční perioda, těhotenství, menopauza), kdežto u mužů nejsou hormonální změny tak dramatické.
Větší riziko potíží mají lidé se sklony k úzkostem a depresím. Dobrá nálada a optimismus totiž fungují jako pomyslný štít vůči virům a bakteriím, ale i nepříznivým povětrnostním vlivům. Sečteno a podtrženo: člověk, který zdravě jí, sportuje, neholduje alkoholu, nekouří, pravidelně odpočívá a bere život s nadhledem, je vůči záludnostem počasí mnohem odolnější.
Článek vznikl pro časopis Chvilka pro tebe.