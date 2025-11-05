Jak laicky poznat, že trpím migrénou?
Migréna je jedním z nejčastějších typů bolesti hlavy. Vyskytuje se velmi často a může mít různě závažný průběh. Některé migrenózní záchvaty nelze zmírnit běžně dostupnými léky proti bolesti, mohou trvat dlouhou dobu a výrazně ovlivňují kvalitu života. Migréna často postihuje lidi v produktivním věku, tedy zhruba mezi 25 a 45 lety. To znamená, že se týká lidí, kteří jsou aktivní v zaměstnání, jenže v důsledku migrény nejsou někdy i několik dní v měsíci schopni fungovat naplno. Ne každý si může kvůli záchvatu migrény brát volno či nemocenskou, a tak mnozí trpí bolestí i v práci.
U migrény platí, že základem je úprava životosprávy. Tedy dostatek spánku, pravidelný režim, vyvážená strava, přiměřený pohyb a udržování zdravé hmotnosti.