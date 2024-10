Co dělá v žaludku studená kola a proč je lepší pít po jídle, líčí biochemička

Znáte ten pokus s Coca-Colou bonbony Mentos?

Ano, to video jsem viděla, ale můžu vás ujistit, že nic tak bouřlivého se v našem žaludku neodehrává. Bonbony v tomto pokusu slouží jako urychlovač uvolňování oxidu uhličitého, kterým je nápoj nasycen. (Klíčovou roli při reakci ovšem hraje povrch bonbonů, který je nerovný a posetý malými póry, jejichž množství zvyšuje velikost povrchu. Na něm může docházet k uvolňování rozpuštěného oxidu uhličitého z nápoje. Nejefektnější gejzír vzniká při reakci dietní Coca-Coly s mátovými nebo ovocnými Mentos, podobných efektů s různou intenzitou však lze dosáhnout i u jiných nápojů sycených CO 2 , do kterých se vhodí Mentos či i jiné bonbony, pozn. red.) Nesmíme si ale žaludek představovat jen jako prostou nádobu, kde se všechno v určitý okamžik smíchá dohromady, podobně jako při zmíněném pokusu.

Tišení žízně studeným pitím je velmi iluzorní. Překrvení sliznice vlivem chladného nápoje může paradoxně pocit žízně ještě zvýšit. Celkově jsou pro náš organismus vhodnější teplé nápoje.