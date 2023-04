Víc než 30 minut vsedě je špatně, cvičit po práci nepomůže, říká fyzioterapeut

Hodně se mluví o tom, jak nadměrné používání chytrých mobilních telefonů a dalších technologií mění naši psychiku, jak se nám kvůli nim zhoršuje paměť, orientace v prostoru či slovní komunikace, a tedy i schopnost navazování vztahů. Promítá se používání moderních technologií nějak i do potíží se svaly a klouby?

Podívejte se ráno, když jedete tramvají či metrem do práce, jak lidé kolem vás stojí. Většinou se hrbí. A špatné držení těla může vést k potížím svalů a kloubů. Což ještě zhoršuje to, když při stání koukáme do mobilu nebo esemeskujeme. Moderní způsob života zkrátka přináší nové neduhy. Jako děti jsme často ve škole slýchávali: „Narovnejte se!“ Ideální držení těla je totiž pro naše klouby a svaly důležité. V ideální pozici je hlava vzpřímená, páteř plynule zakřivená, ramena směřují dolů, ruce jsou podél těla, pánev je podsazená a chodidla rozkročená na šíři pánve. Jen tak mohou svaly udržovat klouby v optimálním postavení. Pokud je hlava vzpřímená a nachází se přímo ve středu těla, nese páteř hmotnost hlavy okolo 5 kg. Začnete-li hlavu předklánět, postupně jako by získávala na hmotnosti. Když se díváte do mobilu a hlavu máte v předklonu o 15 stupňů, je zátěž na páteř dvakrát vyšší, v předklonu o 30 stupňů je už čtyřnásobná. To je fyzika.

Kdybych šel úplně do extrému: V poloze, kdy se brada dotýká hrudi pod úhlem 60 stupňů, má hlava šestinásobek své původní hmotnosti. Svaly tedy musejí udržet zhruba třicet kilo. Představte si, v jakém zápřahu a pod jakým napětím musejí pracovat šíjové svaly na zadní části krku. Není divu, že se unaví a začnou žádat o pomoc další nápomocné svaly. A pokud to pokračuje dál, celý zadní řetězec svalů u páteře se přetíží. Což vede k následným zdravotním potížím. Od intenzivní bolesti za krkem přes bolesti ramen a horní části zad až po bolesti hlavy. Tyto potíže, které vznikají nadměrným namáháním krku – ať už v důsledku používání mobilu či jiných podobných zařízení – se označují novým termínem: syndrom esemeskového krku neboli „text neck“.