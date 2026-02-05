Třes rukou při trémě nezastavujte, spíš ho podpořte. Expert o úzkosti a jak jí čelit

Vnímáme ji jako veskrze negativní a otravný stav, navzdory tomu, že bychom měli být úzkosti vděčni za to, že žijeme. „Úzkostní byli i naši předkové. Úzkost nás odjakživa varuje před neznámým nebezpečím. Dokonce by se dalo říct, že je první, co na světě zažíváme, než nás přiloží mamince k prsu,“ vysvětluje terapeut Mgr. Michal Kniha s tím, že úzkost je jednou z emocí, s nimiž se už rodíme. Teprve zkušenostmi získáváme nástroje, jak s ní spolupracovat. Pokud nás ale ovládá a omezuje naši svobodu, přerůstá v problém, který spolu s depresemi patří dnes mezi nejčastější psychické poruchy. | foto:  Michal Sváček, MAFRA

Úzkostní byli i naši předkové. Úzkost nás odjakživa varuje před neznámým nebezpečím. Dokonce by se dalo říct, že je první, co na světě zažíváme, než nás přiloží mamince k prsu, vysvětluje terapeut Michal Kniha s tím, že úzkost je jednou z emocí, s nimiž se už rodíme. Vnímáme ji jako veskrze negativní a otravný stav, navzdory tomu, že bychom měli být úzkosti vděčni za to, že žijeme.

Teprve zkušenostmi získáváme nástroje, jak s ní spolupracovat. Pokud nás ale úzkost ovládá a omezuje naši svobodu, přerůstá v problém, který spolu s depresemi patří dnes mezi nejčastější psychické poruchy.

Jak se úzkost liší od strachu?
Strach má na rozdíl od úzkosti konkrétní příčinu. Pokud se bojím v konkrétní situaci, třeba že mě pokouše nebezpečně vypadající pes, je to strach. Když se bojím představy, že mi jakýkoliv pes nějak ublíží, ovládá mě úzkost. Fobie je pak vlastně úzkost zaměřená na určitou oblast.

Je důležité porozumět jeho představám a pomoct mu obavy rozptýlit a úzkost zvládnout. Nikoliv však tím, že se situaci vyhne.

