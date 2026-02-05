Teprve zkušenostmi získáváme nástroje, jak s ní spolupracovat. Pokud nás ale úzkost ovládá a omezuje naši svobodu, přerůstá v problém, který spolu s depresemi patří dnes mezi nejčastější psychické poruchy.
Jak se úzkost liší od strachu?
Strach má na rozdíl od úzkosti konkrétní příčinu. Pokud se bojím v konkrétní situaci, třeba že mě pokouše nebezpečně vypadající pes, je to strach. Když se bojím představy, že mi jakýkoliv pes nějak ublíží, ovládá mě úzkost. Fobie je pak vlastně úzkost zaměřená na určitou oblast.
Je důležité porozumět jeho představám a pomoct mu obavy rozptýlit a úzkost zvládnout. Nikoliv však tím, že se situaci vyhne.