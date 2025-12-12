Pohled veřejnosti na psychosomatiku se často „potácí“ mezi dvěma extrémy: od bagatelizace až po názor, že veškeré zdravotní potíže mají psychosomatický původ. Jak to je?
Z pohledu psychosomatiky skutečně věříme, že každý příznak nemoci nebo jakýkoliv zdravotní stav má souvislost nejen s biologickými faktory, tedy v jakém stavu je naše tělo, ale i psychosociálními, tedy s psychikou a vztahy. To, co zažíváme a v jakých vztazích žijeme, má vliv na naši psychiku i na naše tělo. V kontextu tohoto pojetí nelze říci, že některé zdravotní problémy jsou psychosomatické, a jiné nejsou. Reálně se tedy skutečně uplatňuje úplně u všech zdravotních potíží.
Tím, že se v posledních letech o psychosomatice více mluví, někteří pacienti zdravotní potíže, a to i poměrně závažné, zdůvodňují stresem a neřeší je s lékařem.