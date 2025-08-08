Ženský orgasmus má svůj svátek. Jak ho ženy prožívají a kdy předstírají

Oslavte v pátek 8. srpna Den ženského orgasmu a objevte, co o něm možná nevíte. Od nejčastějších cest k vyvrcholení přes tajemství předstírání až po nečekaná čísla o tom, jak často si Češky dopřávají potěšení.
Lékařský slovník uvádí, že orgasmus je pohlavní vyvrcholení, jehož podstatou jsou mimovolní stahy pánevního svalstva a svalstva orgánů v malé pánvi spojené s výrazným emočním zážitkem. U žen souvisí se silnými pravidelnými stahy části pochvy a dělohy, trvá průměrně pět až osm sekund.

Podle studie o rozdílných typech ženského orgasmu, která vyšla v International Journal of Sexual Health v roce 2023, zažila orgasmus většina žen. Ze vzorku 513 respondentek jen 11 uvedlo, že orgasmus nikdy nemělo.

Studie se zabývala i četností různých druhů ženského orgasmu. Respondentky uváděly, že nejčastěji zažívají orgasmus při stimulaci klitorisu, druhým nejčetnějším nejčetnějším byl vaginální orgasmus.

Naopak nejméně často ženy uváděly, že orgasmu dosáhnou po stimulaci bodu G, nebo po stimulaci děložního čípku.

Vědci se zaměřili i na vnímání různých druhů orgasmů. Zajímavé je, že ačkoli ženy ve studii popisovaly častěji slovy jako hluboký, intenzivní nebo vzrušující, nejde podle výzkumníků určit, že by jeden preferovaly před druhým.

Podle Petra Weisse z pražského Sexuologického ústavu 1. lékařské fakulty UK a Všeobecné fakultní nemocnice sice řada žen zažije vaginální orgasmus, ale naprostá většina z nich je vzrušivá klitoriálně.

Ženské potěšení ze sexu

Mezinárodní den ženského orgasmu vznikl původně v Brazílii, ale postupně se šíří i do dalších zemí. Jeho cílem je připomenout, že ze sexu může mít potěšení i žena. Vědecké průzkumy přitom dlouhodobě ukazují, že většina žen někdy orgasmus předstírala.

Například v průzkumu, který na to téma vyšel v roce 2019 v Archives of Sexual Behavior se k předstírání orgasmu přiznalo necelých 60 procent respondentek. Přibližně třetina ovšem zároveň uvedla, že už orgasmy nepředstírá.

Ženy, které i nadále orgasmy předstírají, podle autorů průzkumu častěji uváděly, že mají problém se s partnery narovinu bavit o tom, co si během sexu užívají.

Jak často se Češi věnují sexuálním aktivitám

V roce 2024 vydál Národní ústav duševního zdraví první výsledky svého průzkumu Czechsex. Z toho vyplývá, že průměrná česká žena má sex méně než jednou za měsíc. Lépe si vedou ženy v dlouhodobých partnerských vztazích, které mají sex v průměru pětkrát za měsíc. Jen o málo vyšší čísla pak v průzkumu uvedli čeští muži.

Výrazné rozdíly ale můžeme najít u masturbace. Zatímco Češky uvádějí, že masturbují přibližně dvakrát za měsíc, Češi masturbují v průměru pětkrát do měsíce. Více než pětina dotazovaných žen zároveň uvedla, že nikdy nemasturbovala.

Data zároveň ukazují, že mladí Češi a Češky mají první sex nejčastěji mezi sedmnáctým a osmnáctým rokem života.

Předstírala jste někdy orgasmus?

