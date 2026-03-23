Plánování jídelníčku může zabrat spoustu času i energie – zvlášť pokud se snažíte jíst zdravěji. Právě proto si na sociálních sítích získává pozornost metoda 5-4-3-2-1, která má celý proces výrazně usnadňovat.
Princip je opravdu jednoduchý: při každém nákupu si do košíku vložíte pět druhů zeleniny, čtyři zdroje proteinů, tři druhy ovoce, dva zdroje kvalitních sacharidů a jednu drobnou pochoutku. Měli byste si tak zajistit dostatečně pestrou a vyváženou stravu a zároveň omezit impulzivní nákupy, uvádí magazín Healthline.
Jak metoda 5-4-3-2-1 funguje?
Smyslem je vytvořit si pro sebe základní rámec, díky kterému snadno nakoupíte všechny důležité skupiny potravin – ve složení, které vyhovuje právě vám. Vytvoříte si tak „stavebnici“ jídel, která pak můžete při vaření podle potřeby kombinovat.
Nejde o konkrétní produkty, ale o jejich kategorie. Metoda není striktní, naopak je dostatečně flexibilní, aby si ji každý mohl upravit podle věku, zdravotního stavu nebo fyzické aktivity. Například pokud trénujete, můžete přidat extra protein. A je jen na vás, jestli například rajčata považujete za ovoce či zeleninu, případně jestli do zeleniny zařadíte i houby nebo bylinky.
Typický nákup může vypadat třeba takhle:
TikTok plný nákupních košíků
Nákupní strategii na TikToku zpopularizoval především newyorský šéfkuchař Will Coleman. Nabídl i různé obměny. Místo dvou druhů sacharidů například volí raději dvě různé omáčky, ale nechává si prostor i pro jeden druh přílohy nebo pečiva. „Je to skvělý způsob, jak se vyhnout přehnanému utrácení i plýtvání jídlem,“ říká o metodě 5-4-3-2-1.
Na rostoucí trend navázalo i mnoho dalších lidí, kteří točí videa přímo v supermarketu a ukazují, z čeho si skládají nákup ve vlastním košíku. Mnozí uživatelé si pochvalují, že namísto komplikovaného plánování tady stačí zvolit dobrý základ a jídelníček už se sestavuje „sám“.
Inspirace pro vaření i vyváženou stravu
Metodu chválí i odborníci. Může podle nich být užitečná zejména pro lidi, kteří mají tendenci kupovat stále stejné potraviny nebo při nákupu zapomínají na některé důležité skupiny. Pravidlo funguje jako rychlá kontrola. Máte v košíku několik druhů zeleniny, zdroje bílkovin i základní přílohy? Pak můžete odcházet s vědomím, že i doma na vašem talíři skončí vyvážené a zdravé kombinace.
Metodu také můžete využít jako inspiraci pro kuchyňské experimenty a rozmanitější vaření. K jedné nebo dvěma dobře známým surovinám najednou musíte přidat další. Co takhle zkusit batáty nebo třeba tuřín? I čtyři zdroje bílkovin vybízejí ke střídání různých potravin.
Jeden druh masa bohatě postačí nebo ho možná ani nebudete potřebovat. Místo toho můžete použít třeba tofu nebo luštěniny, vejce a mléčný výrobek bohatý na proteiny, jako je řecký jogurt nebo sýr cottage.