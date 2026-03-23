Virální metoda 5-4-3-2-1. Takto nakoupíte zdravě bez přemýšlení

Pět druhů zeleniny, čtyři zdroje bílkovin, tři druhy ovoce, dva zdroje sacharidů a jedna malá radost. Tak vypadá virální nákupní strategie „5-4-3-2-1“. Podle zastánců jde o účinný trik, jak si vybudovat vyvážený jídelníček bez složitého plánování.
ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Plánování jídelníčku může zabrat spoustu času i energie – zvlášť pokud se snažíte jíst zdravěji. Právě proto si na sociálních sítích získává pozornost metoda 5-4-3-2-1, která má celý proces výrazně usnadňovat.

Princip je opravdu jednoduchý: při každém nákupu si do košíku vložíte pět druhů zeleniny, čtyři zdroje proteinů, tři druhy ovoce, dva zdroje kvalitních sacharidů a jednu drobnou pochoutku. Měli byste si tak zajistit dostatečně pestrou a vyváženou stravu a zároveň omezit impulzivní nákupy, uvádí magazín Healthline.

Už žádné bolavé břicho: Toto jsou nejlepší potraviny pro zdravé trávení

Jak metoda 5-4-3-2-1 funguje?

Smyslem je vytvořit si pro sebe základní rámec, díky kterému snadno nakoupíte všechny důležité skupiny potravin – ve složení, které vyhovuje právě vám. Vytvoříte si tak „stavebnici“ jídel, která pak můžete při vaření podle potřeby kombinovat.

Nejde o konkrétní produkty, ale o jejich kategorie. Metoda není striktní, naopak je dostatečně flexibilní, aby si ji každý mohl upravit podle věku, zdravotního stavu nebo fyzické aktivity. Například pokud trénujete, můžete přidat extra protein. A je jen na vás, jestli například rajčata považujete za ovoce či zeleninu, případně jestli do zeleniny zařadíte i houby nebo bylinky.

Typický nákup může vypadat třeba takhle:

  • 5 druhů zeleniny: brokolice, paprika, rajčata, mrkev, špenát
  • 4 druhy bílkovin: kuřecí maso, vejce, cottage, řecký jogurt
  • 3 druhy bílkovin: banány, jablka, avokádo
  • 2 sacharidy: rýže a brambory
  • 1 „pamlsek“: popcorn nebo čokoládová tyčinka

TikTok plný nákupních košíků

Nákupní strategii na TikToku zpopularizoval především newyorský šéfkuchař Will Coleman. Nabídl i různé obměny. Místo dvou druhů sacharidů například volí raději dvě různé omáčky, ale nechává si prostor i pro jeden druh přílohy nebo pečiva. „Je to skvělý způsob, jak se vyhnout přehnanému utrácení i plýtvání jídlem,“ říká o metodě 5-4-3-2-1.

Na rostoucí trend navázalo i mnoho dalších lidí, kteří točí videa přímo v supermarketu a ukazují, z čeho si skládají nákup ve vlastním košíku. Mnozí uživatelé si pochvalují, že namísto komplikovaného plánování tady stačí zvolit dobrý základ a jídelníček už se sestavuje „sám“.

growwithjo

found this little hack for groceries that has helped my scatter brain when planning out my weekly grocery list.

Of course I can add a couple things here and there that peak my interest but the 5-4-3-2-1 method, I’ve found is super helpful for being decisive and saving both time and money while grocery shopping.

25. března 2025 v 17:13, příspěvek archivován: 12. března 2026 v 22:24
Inspirace pro vaření i vyváženou stravu

Metodu chválí i odborníci. Může podle nich být užitečná zejména pro lidi, kteří mají tendenci kupovat stále stejné potraviny nebo při nákupu zapomínají na některé důležité skupiny. Pravidlo funguje jako rychlá kontrola. Máte v košíku několik druhů zeleniny, zdroje bílkovin i základní přílohy? Pak můžete odcházet s vědomím, že i doma na vašem talíři skončí vyvážené a zdravé kombinace.

Metodu také můžete využít jako inspiraci pro kuchyňské experimenty a rozmanitější vaření. K jedné nebo dvěma dobře známým surovinám najednou musíte přidat další. Co takhle zkusit batáty nebo třeba tuřín? I čtyři zdroje bílkovin vybízejí ke střídání různých potravin.

Bílkoviny v jídelníčku často chybí. Kolik jich potřebujeme a kde je brát

Jeden druh masa bohatě postačí nebo ho možná ani nebudete potřebovat. Místo toho můžete použít třeba tofu nebo luštěniny, vejce a mléčný výrobek bohatý na proteiny, jako je řecký jogurt nebo sýr cottage.

Nejčtenější

Slavné krásky nahoře bez. Které hvězdy se nestydí ukázat své tělo?

Tyto krásky s odhalením poprsí na veřejnosti nemají problém.

Svítí sluníčko, slavné dámy si užívají opalování na pláži nebo u bazénu a poslední, co chtějí řešit, je zahalování ňader. Podívejte se do naší galerie, které ze slavných krásek jsou v tomto směru...

Kamioňačka Marcela zhubla jednoho člověka. Extrémní proměny jí změnily život

Marcela Krejčí a Martin Košťál na závěrečném gala večeru

Devětadvacetiletá Marcela Krejčí strávila šest a půl roku za volantem kamionu. Na její postavě se podepsal nejen nedostatek spánku, ale také časově i psychicky náročná práce a minulost baculaté...

Odvážné až za hranou. Toto jsou nejvýstřednější modely z červených koberců

Móda z předávání cen

Na červeném koberci letos rozhodně není nuda. Nejen na nedělních Oscarech, ale třeba i na cenách BAFTA, Grammy a dalších galavečerech se objevily modely z kůže, průhledné materiály, objemné peří i...

Kalhotky, krajka, nahota i peří. Provokace a odvaha ovládly týdny módy

Týden módy je v každé metropoli velká jízda.

Londýn, Paříž, Milán, New York. Módní metropole se staly v únoru a březnu dějištěm týdnů módy, na kterých byly k vidění kolekce předních světových návrhářů. A ti se opět rozhodně nedrželi při zemi....

Luxusní krajky i průhledné kousky: Podívejte se, co nosí slavné krásky

Slavné dámy ve spodním prádle

Přemýšlíte nad pořízením krásného sexy spodního prádla? Inspirujte se v naší galerii slavnými kráskami, které se nebály jít s kůží na trh a ukázaly se v krajkových i průhledných módních kouscích,...

Horoskop na týden od 23. března: Na co se připravit a čemu se raději vyhnout

Ilustrační fotografie

Týden začíná a hvězdy vašemu znamení mohou pomoct k tomu, abyste následující dny nejen zvládli, ale také si je užili, případně se vyvarovali rozhodnutí, která by se vám nemusela vyplatit. Co vás čeká?

23. března 2026

Virální metoda 5-4-3-2-1. Takto nakoupíte zdravě bez přemýšlení

ilustrační snímek

Pět druhů zeleniny, čtyři zdroje bílkovin, tři druhy ovoce, dva zdroje sacharidů a jedna malá radost. Tak vypadá virální nákupní strategie „5-4-3-2-1“. Podle zastánců jde o účinný trik, jak si...

23. března 2026

Jaro už je tady. V jakých kouscích do něj vykročíte?

Pletené šaty, cena 599 Kč

Meteorologické jaro začalo, pár dní na to i to astronomické, a co je nejdůležitější – tolik očekávané roční období už je cítit ve vzduchu. Jste na ně připraveni?

23. března 2026

Příběh Judity: Manžel nechce další dítě, připadá si na to moc starý

Ilustrační snímek

Než jsme se s mým mužem poznali, už byl jednou ženatý. Jeho žena však zemřela velmi mladá a on zůstal sám s malou dcerou. Brali jsme se, když jí bylo osm let. Manžel je o patnáct let starší než já,...

23. března 2026

Nákupy v second handu: jděte po kvalitě a berte to jako zábavu

ilustrační snímek

Buď je milujete, nebo nesnášíte. Second handy jsou taková gesta vzdoru proti rychlosti světa, který chce vše nové a hned. V každém kousku je otisk cizího příběhu, a právě v tom tkví jejich půvab –...

23. března 2026

Od romancí ke krvákům. Proč v nich nemá detektivy, líčí držitelka Magnesie Litery

Premium
Spisovatelka Jana Jašová

Když prý byla mladá a zamilovaná, psala romance. Dnes vytváří napínavé thrillery, které čtenáře nenechají vydechnout. Spisovatelka Jana Jašová u toho vypije litry kávy, žasne, že ji její postavy...

23. března 2026

Med na chřipku, kiwi na spaní, čaj z kopřiv. Jak babské rady opravdu fungují, líčí lékař

Premium
Tomáš Kaštovský

Česnek jako přírodní antibiotikum, zázvor s medem, slivovice na zahřátí nebo cibulový sirup na kašel. Co z tradičních rad má oporu ve vědě? Jaké „babské rady“ skutečně fungují, a co je jen zakořeněný...

22. března 2026

Pašijová neděle připomíná utrpení Krista. Jaké zvyky Květné neděle stále žijí

Pravoslavný kněz na Květnou neděli kropí věřícím vrbové ratolesti.

Kdy začíná velikonoční týden? Podle křesťanské tradice na Květnou neděli, která letos vychází na 29. března a stále má v duchovním světě velký význam. Co se na Květnou neděli stalo a co by se během...

22. března 2026

Spánek funguje jako ten nejlepší restart. Nepřipravujte se o něj zbytečně

Ne, delší spaní o víkendu nemusí být lenošení, zahálka. Může napomoci vyvážit...

Spánek bereme jako samozřejmost do chvíle, než začne chybět. Jsme unavení, podráždění a ráno vstáváme bez energie. Přitom kvalitní spánek není odměna po náročném dni, ale základní potřeba, která...

22. března 2026

Věčné krášlicí legendy. Co měly v koupelně naše mámy a babičky?

Dermacol je jedinečná značka, která se zrodila v roce 1966 v barrandovských...

Ženy se chtěly líbit odjakživa, a přestože toho v dobách socialismu u nás moc nebylo, našly se kosmetické značky, které dokázaly jejich touze po upraveném vzhledu pomoci. A některé z nich jsou tu s...

22. března 2026

Advantage Consulting, s.r.o.
SOUSTRUŽNÍK - náborový bonus až 130.00 Kč

Advantage Consulting, s.r.o.
Plzeňský kraj
nabízený plat: 40 000 - 50 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

Únava, podráždění i kila navíc? Možná za tím stojí hormony

Štítná žláza (ilustrační fotografie)

Za výkyvy nálad, únavu i změnami hmotnosti často stojí hormony. Řídí totiž nejen metabolismus, ale i naši psychiku. Jakmile se jejich hladina naruší, tělo začne reagovat signály, které není radno...

22. března 2026

Slavní muži, kteří zrají do krásy. Proměny hvězd vás překvapí

Jak stárnou hollywoodští krasavci?

Muži sice stárnou, ale ve většině případů zrají jako dobré víno. V naší galerii vám představujeme výběr několika světově známých herců, kteří s věkem rozhodně neztrácejí na šarmu a stále jsou žádaní...

22. března 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.