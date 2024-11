Tipy, jak zrychlit metabolismus. Budujte svaly a přehodnoťte jídlo

Metabolismus je celý komplex chemických reakcí, díky kterým naše tělo funguje tak, jak má. Umožňuje mu růst, udržovat a opravovat buňky, získávat energii z potravy a odstraňovat odpadní látky. Pokud se z nějakého důvodu fungování metabolismu zpomalí, projeví se to únavou, zimomřivostí, zvýšeným ukládáním tuků nebo zhoršením kvality vlasů a nehtů.

Vybudujte si svaly

Aby metabolismus fungoval správně, je dobré jej podpořit pravidelným pohybem, a to především takovým, který je zaměřený na rozvoj svalové hmoty. To proto, že svaly jsou značně metabolicky aktivní, což znamená, že když jich máme více, spálíme více kalorií i v klidu nebo když spíme. A naopak, když jich máme málo, může to být důvodem, proč náš metabolismus „zleniví“. Nicméně vybudovat či posílit svaly nelze bez pohybu.

Podle odborníků je ideální kombinovat aerobní a silové cvičení. Jde podle nich o nejefektivnější způsob, jak budovat svalovou hmotu a zároveň i shodit pár kilo. A co je to silové cvičení? Jde při něm o to, aby svaly byly nuceny překonávat odpor a provádět dostatek námahy, který je stimuluje ke zpevnění a růstu. Jako dostatečný odpor naprosto postačí hmotnost našeho vlastního těla či použití posilovacích gum. Fungují také cvičení a techniky, které v sobě cíleně zahrnují i cvičení s odporem, jako cross-fit, pilates nebo některé druhy jógy.

Přehodnoťte, co jíte

Obzvlášť v zimních měsících bychom měli myslet na to, jak tělo udržet v kondici tak, aby mělo dostatek energie. Jídelníček by měl proto obsahovat dostatečné množství minerálů, vitaminů, vlákniny a zdravých tuků.

Poradna o hubnutí Máte problémy s nadváhou? Nedaří se vám dlouhodobě zhubnout? Zeptejte se v prémiové poradně PhDr. Ivy Málkové, specialistky na redukci váhy a zakladatelky společnosti Stop obezitě (STOB).

Klíčovou roli však hrají bílkoviny. Zasytí žaludek, ale také nakrmí hladové svaly a pomohou spalovat energii. Proto by tato makroživina měla být součástí každého jídla. V jídelníčku to znamená sýr k pečivu nebo jogurt k ovoci v rámci snídaně, maso či luštěniny k obědu nebo vejce v salátu k večeři. Pozitivní vliv na lidský metabolismus vykazují rovněž některé stopové prvky, jako je například chrom, který se podílí na hospodaření základních živin a přispívá k udržení normální hladiny glukózy v krvi.

Poměrně bohatými zdroji tohoto prvku jsou maso, kvasnice, mléčné výrobky, lesní plody, červená řepa a hrubá obilná mouka. Dobré je mít i dostatek manganu, který svými schopnostmi přispívá k metabolismu aminokyselin, cholesterolu a cukrů, čímž podporuje normální energetický metabolismus člověka. Je obsažen hlavně v ananasech a ananasové šťávě. Mezi další důležité zdroje manganu patří ořechy, luštěniny, celozrnné pečivo a příkladně černý čaj.

Více vařit, dusit či restovat

Upravit zimní jídelníček tak, aby podpořil správný chod metabolismu, není nic těžkého. Na talíři by se měla častěji objevovat kořenová zelenina, která se řadí k takzvaným hřejivým potravinám. Kromě mrkve, batátů či řepy je vhodné zařadit do jídelníčku také zelí nebo dýni. Odborníci obecně doporučují i přísun vařených obilovin a polévek.

„Klíčové nejsou jen správné potraviny, ale také jejich úprava. V zimě doporučuji více vařit, dusit, péct, zapékat, restovat. Syrového ovoce a zeleniny si dopřávat o něco méně než v ostatních obdobích roku. Přidat do jídla se dá i mírně pikantní koření, které lehce zahřeje,“ říká výživová poradkyně Monika Rychlovská Tělupilová.

Kvalita spánku a pitný režim

Naše tělo je z 60–70 % tvořeno vodou. A právě v prostředí vody se odehrávají procesy získávání energie. Když naše tělo dostatečně a pravidelně hydratujeme, dokážou mitochondrie (důležité organely, které pro nás vyrábějí energii) plnit svou funkci o něco lépe. V každém případě sáhněte raději po neochucené vodě než po slazených nápojích.

Společně s úpravou stravovacích návyků je nutné soustředit se na spánek. Jeho délka, ale také kvalita, totiž působí na každodenní náladu a fungování člověka. Dospělí by měli spát ideálně sedm až devět hodin, dětem prospívá i více než deset hodin spánku denně. Respektujte svůj přirozený biorytmus a zaměřte se na kvalitu spánku. Tu ovlivňuje třeba teplota v ložnici, kde by mělo být vyvětráno a teplota kolem 20 stupňů.

Pomůže také kvalitní matrace nebo večerní rituály – nejlépe žádné obrazovky před spaním. Naopak je lepší snažit se o celkové zklidnění, například pomocí relaxačních technik.

Pomáhají i bylinky Celý metabolismus mohou pomoci nastartovat i bylinky, jako je například ostropestřec mariánský. Tato bylina z čeledi hvězdnicovitých podporuje zdraví jater, která hrají důležitou roli při regulování metabolismu. Podceňovat bychom neměli ani pampelišku. Spousta lidí ji považuje za plevel, ale její květ, listy i kořen se používají pro očistu organismu a zlepšení funkce jater a ledvin. „Mezi prostředky k posile činnosti trávicích orgánů můžeme počítat také rozmarýn. Ten zároveň organismu pomáhá překonávat psychickou únavu. I kopřiva dvoudomá je odedávna využívaným prostředkem k očistě a povzbuzení činnosti jater a celkově trávicích orgánů. Stimuluje žlázy s vnitřní sekrecí a má omlazující účinky na lidský organismus,“ vysvětluje nejznámější česká bylinkářka Jarmila Podhorná.

Článek vyšel v listopadovém vydání časopisu Zdraví.