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Metabolismus se s věkem mění. Co dělat, aby vám nekomplikoval hubnutí

Ilustrační fotografie | foto: Profimedia.cz

Máte pocit, že se vám s přibývajícími roky hubne čím dál hůř? Nemusí to být jen zdání. Metabolismus se v průběhu života mění a svou roli mohou sehrát i každodenní návyky, kterým často nepřikládáme velký význam. Co může pomoci, když chcete jeho fungování podpořit?

Metabolismus neboli látková přeměna zahrnuje všechny procesy, při nichž tělo přeměňuje přijaté živiny na energii potřebnou pro své fungování. Jeho rychlost přitom není u každého stejná a ovlivňuje ji řada faktorů – od tělesné stavby a množství svalové hmoty až po věk či genetiku. Některé z nich změnit nemůžeme, jiné ale do určité míry ovlivnit lze.

Potraviny, které nastartují metabolismus a pomohou s hubnutím

Snídaně je základ

Ve spánku se metabolismus přirozeně zpomalí, jakmile se ale najíte, opět „naskočí“ a začne pracovat na plné obrátky. Pokud vynecháte snídani, zůstane metabolismus v klidovém stavu, dokud se nenajíte. Snídaně je tedy důležitým startérem, který donutí váš metabolismus takříkajíc makat a spalovat kalorie už od rána.

Nezapomínejte ani jíst vícekrát denně, tedy kromě oběda a večeře i svačit. Jakmile se zhruba za čtyři hodiny po posledním jídle znovu trochu nenajíte, látková přeměna se začne zpomalovat. Chcete-li tedy zhubnout či si udržet hmotnost, jezte častěji během dne, aby váš metabolismus neměl šanci začít lenošit.

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Myslete i na příjem bílkovin, které jsou hůř stravitelné, takže na trávení se spotřebuje víc energie než třeba na trávení těstovin. Kvůli schopnosti podpořit spalování tuků je rovněž vhodné konzumovat mléčné výrobky a mléko.

Pohybem k úspěchu

Při hubnutí se bez pohybu neobejdete. Nejenže při fyzické zátěži spalujete víc kalorií než v klidu, ale budujete si také svaly, které z hlediska metabolismu hrají důležitou roli. Sval je totiž energeticky náročnější než tuk – kilogram svalu spálí asi třikrát víc kalorií než půl kila tuku. Podaří-li se vám tedy přeměnit tukové faldíky na svaly, budete mít vyšší energetický výdej i ve chvíli, kdy budete v klidu.

Vezměte tedy na milost posilování – posilovací cviky stačí provádět 3–4krát týdně. Posilování ale doplňte nějakou dynamickou činností. Pokud vám sporty, jako je cyklistika nebo běhání, nepřirostly k srdci, zvolte chůzi. Aby byla účinná, musí být svižná a vycházka by měla trvat aspoň půl hodiny. Pro každé cvičení ale platí, že má být prováděno v takové intenzitě, abyste při něm stále ještě mohli mluvit.

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Neponocujte

Na fungování metabolismu a v důsledku toho na hmotnost mají vliv i situace, které s jídlem zdánlivě nesouvisí, jako spánek či stres. Nechcete-li tloustnout, neponocujte.

Spíte-li totiž méně než pět hodin, produkuje vaše tělo více inzulinu, který podporuje ukládání tuku. Navíc při nedostatku spánku víc jíte, což je způsobeno vzrůstající hladinou hormonů, které regulují chuť. Negativní účinek nedostatku spánku spočívá i v tom, že je člověk unavený, a tak jeho metabolismus není tak výkonný. Výsledkem je ukládání přijaté energie do nežádoucích tukových zásob.

Stres zase působí jako zpomalovač metabolismu. Je při něm vyplavován stresový hormon kortizol, který látkovou přeměnu „rozhodí“. Nehledě na to, že při stresu máme tendenci zklidňovat se jídlem, zejména sladkostmi. Proto je důležité dopřávat si odpočinek, relaxovat, a tím stres minimalizovat.

5 způsobů, jak přirozeně podpořit metabolismus

1. Budujte svaly
Svalová hmota spotřebovává energii i v klidu. Pravidelný silový trénink navíc pomáhá bránit jejímu úbytku, který přichází s věkem.

2. Nezapomínejte na bílkoviny
Při jejich zpracování tělo vydává více energie než při trávení tuků či sacharidů. Zároveň pomáhají udržovat svalovou hmotu.

3. Hýbejte se i mimo cvičení
Počítá se nejen sport. Chůze, schody, práce na zahradě nebo běžný pohyb během dne mohou v součtu výrazně zvýšit energetický výdej.

4. Dopřejte si dostatek spánku
Málo spánku může narušovat regulaci hladu a sytosti a nepřímo tak ztěžovat udržení zdravé hmotnosti.

5. Vyhněte se drastickým dietám
Při výrazném a dlouhodobém omezení příjmu energie se tělo dokáže úspornému režimu přizpůsobit. Navíc může ubývat svalová hmota, což je při hubnutí nežádoucí.

Článek vznikl pro časopis Chvilka pro tebe.

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