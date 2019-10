Tričko místo pilulky. Studentka ví, jak utišit menstruační bolest

Sama čtyřiadvacetiletá Kateřina Rýdlová přiznává, že Ibalgin býval nepostradatelným příslušenstvím její kabelky a neřešila jiné alternativy, jak si pomoct od menstruační bolesti.

„Nebylo to proto, že žádné jiné řešení neexistuje. Pomáhají například i nahřívací elektrické dečky, ale jen v pohodlí domova, takže na schůzce, v práci, ve škole, všude jinde, byla růžová pilulka tím nejpohodlnější a nejjednodušším řešením. Ptala jsem se i jiných žen a zjistila jsem, že jsme na tom všechny stejně: slupneme růžovou pilulku a vedlejší účinky neřešíme.“

Kateřinu napadlo, že bolestivá místa je možné uvolnit teplem. V rámci studia přišla s nápadem na body tričko prošité v inkriminovaných místech vodivou nití, která obsahuje stříbro. Ta je na první pohled nerozeznatelná od nitě polyesterové, ale po připojení do zdroje se zahřeje.

„Stačí napojit na baterii a nastavit si stupeň teploty, tričko se v místě výšivky zahřeje a žena může bolestivé oblasti ulevit v práci, ve škole, kdekoliv,“ vysvětluje Kateřina a dodává, že běžně pratelné body ze savého materiálu může pomoct i jako prevence při chronických zánětech močového měchýře.

Její nápad, na který spolu s kolegy z elektrotechnické fakulty získali grant a první prototypy šije maminka Kateřiny, prochází vývojem. Sama autorka si myslí, že ještě nejméně dva roky potrvá, než se v podobě hotového produktu dostane do prodeje.

Kateřina myslí především na mladé dívky a chtěla by, aby pro ně bylo její „léčivé“ tričko i cenově dostupné. „Chtěla bych se dostat maximálně na cenu do dvou a půl tisíc za balení, které by obsahovalo body a dvě baterie. Na druhou stranu počítám, že vzniknou i kousky dražší.“