Už žádné bolesti. Vyzkoušejte alternativní menstruační pomůcky

Před několika desítkami let se dámám ani nesnilo o hygienických pomůckách, které jsou k dostání dnes. Například intimní vložky. Základní a všem dobře známý produkt je dostupný téměř na každém rohu, a to již „za pár korun”. Nabízí se v široké škále designů, materiálů, velikostí, možností absorpce, počtu jednotlivých kusů v balení či způsobu využití – přes vložky inkontinenční až po ty poporodní. Tím ale výčet dámských pomůcek určených pro menstruaci určitě nekončí, naopak.

V posledních letech se větší oblibě těší segment „alternativní”. Pod slovem alternativní si však každý představí něco jiného, ať tak či onak, pomyslná odlišnost budí v mnohých rozpaky. Mnohdy na cestě za lepšími a příjemnější zítřky stojí právě zastaralé smýšlení a předsudky.

Nenápadné zlo

Přesto, že se rozrůstá poptávka i nabídka po produktech s menším dopadem na životní prostředí, ohleduplnějších pro lidské tělo, je stále mnoho žen, co dávají přednost „klasice”. Nezajímají se o původ ani možné následky jednotlivých hygienických pomůcek.

Různé vložky s parfemací mohou podporovat vznik zánětů a chronických potíží. I používání tamponů má svá rizika. Tampony z bio bavlny jsou lepší než ty klasické, ale stejně jako ty běžné pochvu vysouší a odírají poševní sliznici. Navíc tlak, který způsobují, vyvolává u některých žen bolesti břicha a hlavy.

Jde o celkem běžný problém, ale bohužel se o něm moc nemluví. Trápení, která mnohé ženy během cyklu zažívají, mohou být způsobená jen nevhodně zvolenou menstruační pomůckou.

Nevyzkoušíte, nevíte

Menstruační kalíšky, houby či kalhotky – to nabízí svět alternativních hygienických pomůcek. Právě poslední zmíněný výrobek zažívá v poslední době velký boom.

Aktuálně nalezneme na trhu tři velké české značky i několik zahraničních. Samozřejmě všechny nabízejí různé typy kalhotek v mnoha velikostech, takže vybrat si ty pravé je mnohem složitější než třeba před pěti lety.



Ač mají menstruační kalhotky většinou pozitivní recenze, stejně mají ženy z této novinky strach. Největší obava je ta, že kalhotky protečou, nejsou hygienické, případně propustí zápach. Jak tomu tedy u obrovského trendu je?



„U každé pomůcky musí žena vyzkoušet, po jaké době ji je potřeba vyměnit. Samozřejmě platí, že každá pomůcka může protéct. Při prvních použitích menstruačních kalhotek je potřeba pomůcku pravidelně kontrolovat, naučit se s ní pracovat,” radí Ilona Bittnerová, zakladatelka a majitelka obchodu s menstruačními pomůckami Maluna.cz . Při dodržování zásad u kalhotek nehrozí protečení ani zápach, stejně jako tomu je u vložek.

Zajímá vás, jak je to s péčí o kalhotky? Ty se po použití předeperou ve vlažné vodě s použitím mýdla na skvrny, poté je můžeme vyprat s běžným prádlem. Teplota praní se u výrobců liší. Nejlepší je zvolit prací gel, určitě ne žádnou aviváž a sušičku. To by poškozovalo savost i nepropustnost kalhotek.

Vzhledem k tomu, že kalhotky se dotýkají intimních partií, doporučuje se zvolit prací prostředky s minimem chemie. Může to mít zásadní vliv na intimní zdraví.

Vyšší dívčí

Zvláštní kapitolou je tzv. volná nebo také svobodná menstruace. Lze ji přirovnat k bezplenkové metodě u miminek. Jak už možná správně tušíte, celý proces spočívá v ovládání vylučování krve pomocí mysli. Nemožné? Kdepak!



I v našich končinách narazíte na mnoho těch, co se vlastnímu tělu naučily naslouchat a nepotřebují během svých dní žádné pomůcky. Vlastně krvácí tehdy, kdy chtějí. Nenechte se však zmást. Určitě to nefunguje tak, že jednou denně na pár vteřin budete menstruovat. Dámy, které svobodnou metodu využívají, doporučují docházet na toaletu „vypustit” krev, alespoň jednou za tři hodiny.



Abyste se k bezvložkovému principu dopracovala, chce to jisté úsilí. Kromě umění ovládat hlavu, především pak myšlenky, je potřeba mít také pevné svaly pánevního dna. Toho docílíte cvičením. Ideální volbou je speciálně navržená jóga. Na internetu naleznete nespočet rad a tipů, jak tuto oblast těla zocelit.

Pro rychlejší posílení lze využít různorodých pomocníků, jako jsou například známé venušiny kuličky. Jejich pravidelným používání dosáhnete v intimních partiích skvělých výsledků, samozřejmě po zdravotní stránce. Kromě toho děláte něco i do budoucna. Je totiž všeobecně známo, že inkontinence je důsledkem právě slabého pánevního dna. S vaginálními kuličkami lze tak spojit příjemné s užitečným.