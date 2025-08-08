PMS není jen výmluva. Co se děje s tělem a jak si ulevit

Změny nálad, únava, bolesti nebo přejídání. Premenstruační syndrom není jen o bolestech břicha. Co se v těle děje a jak si ulevit bez zbytečného trápení?
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Typický premenstruační syndrom se týká psychiky nebo tělesných projevů, které přímo souvisejí se ženskými pohlavními hormony. Ženy s PMS tak bývají podrážděné, střídají nálady jak na běžícím pásu, bývají úzkostné, mohou mít bolesti hlavy a cítit se „opuchlé“, těžké v důsledku zadržování vody v těle. Pro většinu žen jsou přitom nepříjemnější psychické než fyzické příznaky.

V období PMS jsou častější sebevražedné pokusy žen a stoupá počet úrazů žen doma i na silnicích. A zasaženi jsou jím i muži, je například prokázáno, že muži přicházejí významně častěji pozdě do práce, když je jejich partnerka v premenstruačním období. Asi u deseti procent „postižených“ bývají potíže tak silné, že ženě až znemožňují normální fungování. Lékaři pak hovoří o premenstruační dysforické poruše (PMDD).

Nejčastěji se projevuje depresivním stavem, silnými úzkostmi, velkými výkyvy nálad a plačtivostí, apatií, pocitem, že už „nemůžete dál“ nebo že se „neovládáte“, silným přejídáním a podobně.

Zdravá menstruace podle gynekologa. Maximálně 8 dní a tři lžíce krve

Jak se pozná?

Zjistit, jestli vaše problémy má opravdu na svědomí premenstruační syndrom, není vždycky jednoduché. Obecně platí, že se pozorované příznaky musí výrazně zhoršovat v posledních dnech před menstruací a po začátku krvácení by měly ustoupit.

Pokud chcete od lékaře tuto diagnózu potvrdit, bude užitečné, když si o svých obtížích povedete deníček, a to alespoň po dobu dvou cyklů. Lékař pak může vyhodnotit, nakolik problémy souvisejí s menstruací, a vyloučit případnou jinou příčinu.

Jak na to?

Co tedy se sebou, když hladina hormonů úřaduje a vůbec se necítíte dobře? Lékaři nabízejí nejrůznější řešení, která mohou výkyvy hormonální hladiny a jednotlivé potíže odbourávat.

Prvním krokem by vždycky mělo být vedení zdravého životního stylu. Proti otékání a pocitu plnosti pomáhá jíst častěji a po menších porcích. Jídlo by nemělo být slané (sůl zadržuje vodu) a tělu neprospěje ani konzumace alkoholu a kofeinu. Nevhodný je rafinovaný cukr, ve stravě by se měly objevovat spíše složité cukry – ovoce, zelenina a celozrnné potraviny.

Vypočítejte si plodné dny, datum porodu nebo svůj body mass index

Ke zdravému životnímu stylu patří i pohyb. Odborníci doporučují každý den (nebo aspoň téměř každý den) půlhodinu rychlé chůze, jízdy na kole, plavání nebo jiné aerobní aktivity. Pravidelné cvičení může pomoci vylepšit celkové zdraví a zmírnit symptomy, jako je únava nebo deprese.

Celkovou pohodu pak je potřeba doplnit odpočinkem – kvalitním spánkem bez stresu a relaxací. Pokud nevíte, jak na to, doporučují experti jógu nebo autogenní trénink, případně masáže. Tímto způsobem si můžete ulevit od bolestí hlavy, nespavosti a úzkosti.

Pomoc z lékárny

Z živin by vám rozhodně neměl chybět vápník, který dokáže výrazně omezit psychické i tělesné problémy způsobené PMS. Jeho dlouhodobé užívání navíc pomáhá předcházet osteoporóze.

Hořčík pomáhá omezit zadržování vody v těle, otoky a napětí v prsou. Od potíží mohou ulevit i vitaminy B6 a E a také krémy s obsahem přírodních progesteronů – například s extrakty ze sóje nebo smldince (divokého jamu).

Z dalších přírodních prostředků je možné sáhnout po výtažcích z pupalky nebo drmku obecného. Proti bolestem a křečím jsou nejúčinnější takzvané nesteroidní protizánětlivé léky, u nás z nich je nejznámější ibuprofen. Na otoky si pak můžete pořídit diuretický čaj.

Bolestivá menstruace trápí mnoho žen. Tipy, které vám mohou pomoci s úlevou

Na psychické příznaky vám v lékárně mohou poradit celou škálu přípravků – od bylinkových čajů (třezalka, meduňka) přes jejich extrakty po tablety se slabými volně prodejnými sedativy. Ta mohou být užitečná, pokud si žena chce stav trochu ulehčit.

Léky jsou až krajní řešení

V nejtěžších případech je však potřeba se obrátit na lékaře. Poměrně efektivně mohou proti PMS zabrat antikoncepční pilulky, které zabraňují menstruačnímu cyklu – podle výzkumů jsou takto účinné především modernější přípravky.

Na psychické příznaky mohou zabrat léky proti depresi, které předepíše odborník. Musí ovšem pečlivě zvážit, zda opravdu není jiné řešení. Pro ženy s nejtěžšími potížemi pak mohou právě tyto léky znamenat vysvobození.

To nejdůležitější

  • Pokud máte problémy, které se vždycky před začátkem menstruace zhoršují, zkuste nejdříve změnit svůj životní styl a jídelníček, případně si pořídit volně prodejný lék.
  • Nebojte se o svých problémech mluvit s rodinou a kolegy, požádat je, aby byli vstřícnější.
  • Jestliže jsou vaše potíže velmi silné a znemožňují vám běžně fungovat, poraďte se s lékaři o možném podání léků. Pokud neuvažujete o početí potomka, může pro vás být řešením hormonální antikoncepce.

Článek vyšel v časopise Zdraví.

8. srpna 2025

7. srpna 2025

