Buď se na ni můžete zlobit, anebo ji zkrátka přijmout a naučit se s ní žít. A co víc – také ji chytře využít. K tomu je ale nutné porozumět samotnému cyklu a jednotlivým procesům, které se zhruba v osmadvacetidenních cyklech v ženském těle odehrávají.
Hlavními aktéry jsou v tomto případě hormony – především estrogen, jenž podporuje dynamiku, sebevědomí a aktivitu a zklidňující progesteron. Během měsíčního cyklu se jejich hladiny postupně mění, čímž se v těle spouští několik zásadních mechanismů, a žena tak postupně prochází hned čtyřmi odlišnými fázemi.
|
Nejčastější mýty o menstruaci. Cyklus má trvat 28 dní a na sex zapomeňte
Každá fáze se hodí na něco jiného
Ženský biologický měsíc začíná samotnou, zhruba týdenní menstruací. Od té se počítá tzv. folikulární fáze, během které postupně stoupá hladina estrogenu. Ta dosahuje maxima přibližně 14. den cyklu, kdy nastává období ovulace.
„V první části se ženy snáze dostávají do mužské energie. Jsou rozhodné, výkonné a nebojí se plánovat,“ popisuje Irena Hončlová, odbornice na celostní medicínu a spoluautorka podcastu Hackni život.
Zároveň dodává, že vrcholem je poté ovulace, kdy je tělo ženy nejvíce připraveno na otěhotnění. Ženy se nachází v nejlepší fyzické i psychické kondici, jsou sebevědomé, chtějí se setkávat s lidmi a mají tendenci být středem pozornosti. Je to zkrátka období, kdy se žena cítí být sama sebou.
Nenechte si zkazit den ani náladu
Po ovulaci začíná hladina estrogenu postupně klesat a do hry vstupuje progesteron, který ženu posouvá do poslední fáze – tzv. luteální. Hladina progesteronu se začíná opět snižovat a přichází čas na kreativitu, seberealizaci a snahu dokončovat vše, co je rozpracované. Jakoukoli činnost – třeba i vaření, práci na zahradě nebo úklid je důležité opravdu dokončit.
„Pokud se tak nestane, může dojít až k frustraci, podrážděnosti a náladovosti,“ varuje expertka. Tato fáze je rovněž spojována s premenstruačním syndromem (PMS), kterým trpí až 90 procent žen. Jeho příčinou je prudký pokles obou hormonů. Ženy se v tomto čase cítí vyčerpané, přecitlivělé a uzavírají se do sebe. Trvá to zhruba týden a každá tohle období prožívá jinak.
|
Menstruační cyklus ovlivňuje hubnutí. Pozor na chutě při PMS
Jeden cyklus má tedy řadu podob. Důležité je jednotlivé fáze znát a rozumět jim. Během menstruace je vhodné dopřát si 2 až 3 dny odpočinku a nabírat síly na období ovulace.
Přestože trvá jen pár hodin, i tak je možné maximální hladiny estrogenu využít. Naplánujte si na tento den schůzky a důležité úkoly. Jakmile se menstruační cyklus přehoupne do druhé části, je načase se realizovat a nebát se být kreativní.
Co jíst a jak cvičit
Folikulární fáze a ovulace
Luteální fáze
Článek vznikl pro časopis Pestrý svět.