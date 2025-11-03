Nadchla mě vaše odpověď na otázku „Jak se máte?“. Mít se dobře skutečně může být výsledkem rozhodnutí?
Ano, opravdu je to takto jednoduché. Ale trvalo mi čtyřicet let, než jsem to pochopila! Každopádně před osmnácti lety jsem se vědomě rozhodla, že to, co žiju, je správně. Samozřejmě řeším běžné problémy odpovídající mému věku a situaci, ale jsem vděčná, že je můžu řešit – umožňuje mi to posouvat se a růst.
Vaší specializací je psychosomatická medicína, která se zabývá vztahem mezi psychickým a fyzickým zdravím. Co vás k oboru přivedlo?
Ještě jako studentce medicíny mi bylo diagnostikováno závažné onemocnění. Prognóza nebyla příznivá – vypadalo to, že mě nevyhnutelně čeká operace a doživotní užívání léků. S tím jsem se nechtěla smířit a rozhodla se, že zkusím najít jinou cestu. Dozvěděla jsem se o existenci Gerson Institutu v Mexiku, kde se podobná onemocnění léčila pomocí úpravy stravy a životního režimu. Neměla jsem peníze na to, abych se tam mohla léčit, a tak jsem tam jela pracovat jako lékařka. Součástí mého pobytu byla možnost absolvovat stejný léčebný režim jako ostatní pacienti institutu. Vyléčila jsem se – a to mě utvrdilo v názoru, že je důležité zabývat se tím, co lidé jedí a jak se sebou zacházejí.
„Mám erektilní dysfunkci, roste mi břicho, řídnou vlasy, klesá výkonnost.“ Kdo z mužů je ochoten tohle připustit? Taky by potřebovali pomoc.