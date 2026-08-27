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Menopauza a alkohol. Sklenka na dobrou noc ruší spánek a přidává kila

Ivana Vaňkátová
  4:00
Sklenka vína k večernímu odpočinku patří u mnoha žen k oblíbenému rituálu. V období menopauzy ale může tichý společník nečekaně rozházet spánek nebo podpořit návaly horka.

Sklenka vína k večernímu odpočinku patří u mnoha žen k oblíbenému rituálu. V období menopauzy ale může tichý společník nečekaně rozházet spánek nebo podpořit návaly horka. | foto: Profimedia.cz

Sklenka vína k večernímu odpočinku patří u mnoha žen k oblíbenému rituálu. V období menopauzy ale může tichý společník nečekaně rozházet spánek nebo podpořit návaly horka.
Sklenka vína k večernímu odpočinku patří u mnoha žen k oblíbenému rituálu. V období menopauzy ale může tichý společník nečekaně rozházet spánek nebo podpořit návaly horka.
Sklenka vína k večernímu odpočinku patří u mnoha žen k oblíbenému rituálu. V období menopauzy ale může tichý společník nečekaně rozházet spánek nebo podpořit návaly horka.
Sklenka vína k večernímu odpočinku patří u mnoha žen k oblíbenému rituálu. V období menopauzy ale může tichý společník nečekaně rozházet spánek nebo podpořit návaly horka.
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Dát si večer sklenku vína vypadá jako nejrychlejší cesta, jak vypnout po náročném dni a snadněji usnout. Jenže v období menopauzy se z příjemného zvyku může stát tichý záškodník. Místo poctivého odpočinku rozhodí spánek, přidá nenápadné kalorie a u některých žen dokáže přitopit pod kotlem nočního pocení. Co přesně o vínu a tvrdším alkoholu v přechodu říkají nejnovější vědecké studie a proč nás jedna sklenička po padesátce opije dřív než ve třiceti?

Návaly horka a noční pocení? Alkohol nemůže za vše

Návaly horka a noční pocení dokážou pořádně potrápit. V lifestylových časopisech se často dočtete jednoznačnou radu: „Stačí vysadit alkohol a máte po problému.“ Jenže vědecká data ukazují, že to tak jednoduché není.

Rozsáhlá studie z časopisu Addiction, která přes sedm let sledovala více než 3 600 žen, ukázala, že ženy, které pily více alkoholu (zhruba od dvou deci vína denně výše), trpěly návaly a nočním pocením výrazně častěji a intenzivněji.

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Jenže starší výzkumy tak jednoznačně nezněly. Odborníci z The Menopause Society proto upozorňují, že alkohol nelze označit za jediného univerzálního viníka. Některé ženě stačí doušek červeného a okamžitě zčervená v obličeji, jiné se neděje vůbec nic. Alkohol tedy funguje spíše jako osobní zesilovač potíží – u části žen návaly spouští, ale jeho úplné vysazení automaticky nezaručí, že potíže ze dne na den zmizí.

Usnete rychle, ale hluboký odpočinek nečekejte

Zatímco u návalů se reakce žen liší, vliv alkoholu na noční odpočinek je vědecky neprůstřelný. Alkohol funguje jako sedativum. Člověka zklidní, zkrátí dobu usínání a vyvolá dojem, že večerní sklenička je skvělý lék na nespavost.

Bohužel jde o klam. Odborné experimenty jasně ukazují, že alkohol v těle omezuje takzvanou REM fázi – tedy ten nejzákladnější úsek spánku, během kterého náš mozek regeneruje, zpracovává emoce a ukládá paměť. Jakmile v druhé polovině noci účinek alkoholu vyprchá, tělo se vzbudí. Spánek začne být plytký, neklidný a plný mikroskopických probuzení.

V menopauze, kdy noční klid už tak narušují hormonální výkyvy, představuje alkohol jen další klacek pod nohy. Výsledkem pak bývá těžká ranní únava, i když jste v posteli strávily osm hodin.

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Nebezpečná kombinace s léky

České úřady i Americký národní ústav pro otázky zneužívání alkoholu (NIAAA) důrazně varují před mícháním alkoholu s léky na nespavost nebo úzkost. Jde ale o vážné zdravotní riziko, které až příliš utlumuje nervovou soustavu.

Kalorie, večerní chutě a tuk na břiše

Mnohé ženy kolem padesátky popisují, že ručička váhy začne stagnovat nebo stoupat, aniž by cokoli změnily. A alkohol do této rovnice vstupuje jako nenápadný hráč.

Čistý alkohol obsahuje 7 kilokalorií na gram – má tak skoro dvakrát více kalorií než cukr a svou energetickou vydatností se blíží tukům. Mnohem větší problém ale je, co dělá s naší vůlí. Velká metaanalýza 22 studií potvrdila, že lidé přijatou energii z alkoholu nevykompenzují tím, že by se pak méně najedli. Naopak. Alkohol vypíná zábrany a povzbuzuje chuť k jídlu. Účastníci výzkumů po alkoholu snědli z jídla v průměru o 82 kcal více a jejich celkový denní příjem narostl o více než 250 kcal.

Zároveň je potřeba rozbít mýtus, že za přibírání v menopauze mohou čistě hormony nebo samotná sklenka vína. Celkový nárůst váhy ve středním věku způsobuje hlavně věk, postupný úbytek svalů a méně přirozeného pohybu. Pokles estrogenu má na svědomí především to, kde se tuk ukládá – mění jeho distribuci a posílá ho do oblasti břicha. Nadbytečné kalorie z večerního pití tak tento proces výrazně podporují.

Právě ve chvíli, kdy se vytrácí schopnost odpočívat bez alkoholu, je podle...

Proč vás dvě deci opijí dřív než ve třiceti?

Pokud máte pocit, že dnes snášíte alkohol podstatně hůř než v mládí, nezdá se vám to. A nejde o to, že by játra kvůli hormonům pracovala pomaleji. Důvod leží v biologii stárnutí.

S přibývajícím věkem v těle přirozeně klesá podíl vody a ubývá svalová hmota. Jelikož se alkohol v lidském těle rozpouští právě ve vodě, stejné dvě deci vína vyvolají u padesátileté ženy vyšší hladinu alkoholu v krvi než u téže ženy ve dvaceti pěti letech. Dávka má jednoduše silnější efekt.

A je tu ještě jeden fakt: Světová zdravotnická organizace (WHO) zdůrazňuje, že z pohledu prevence rakoviny neexistuje žádná nulově riziková dávka. Zvláště u karcinomu prsu představuje alkohol významný ovlivnitelný rizikový faktor. Důležité je vědět, že neexistuje zcela bezpečná dávka – odborné statistiky ukazují, že se toto riziko mírně zvyšuje i u žen, které zůstávají u jedné až dvou sklenek denně.

Jak pít a neopít se?

Jak poznat, zda alkohol škodí právě vám?

Trápí vás v menopauze špatný spánek, noční pocení nebo nevysvětlitelná kila navíc? Vyzkoušejte jednoduchý osobní test: dejte si na 3 až 4 týdny od alkoholu úplnou pauzu.

Zapisujte si, jak se vám spalo, zda se zmírnily návaly a jak se cítíte ráno. Pokud přijde citelná úleva, máte odpověď. Pokud však silné návaly a nespavost trvají dál, nehledejte chybu v jedné skleničce vína a proberte situaci s gynekologem. Moderní hormonální i nehormonální terapie dokáže pomoci daleko účinněji než pouhé zakazování si večerní sklenky.

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