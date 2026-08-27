Návaly horka a noční pocení? Alkohol nemůže za vše
Návaly horka a noční pocení dokážou pořádně potrápit. V lifestylových časopisech se často dočtete jednoznačnou radu: „Stačí vysadit alkohol a máte po problému.“ Jenže vědecká data ukazují, že to tak jednoduché není.
Rozsáhlá studie z časopisu Addiction, která přes sedm let sledovala více než 3 600 žen, ukázala, že ženy, které pily více alkoholu (zhruba od dvou deci vína denně výše), trpěly návaly a nočním pocením výrazně častěji a intenzivněji.
Jenže starší výzkumy tak jednoznačně nezněly. Odborníci z The Menopause Society proto upozorňují, že alkohol nelze označit za jediného univerzálního viníka. Některé ženě stačí doušek červeného a okamžitě zčervená v obličeji, jiné se neděje vůbec nic. Alkohol tedy funguje spíše jako osobní zesilovač potíží – u části žen návaly spouští, ale jeho úplné vysazení automaticky nezaručí, že potíže ze dne na den zmizí.
Usnete rychle, ale hluboký odpočinek nečekejte
Zatímco u návalů se reakce žen liší, vliv alkoholu na noční odpočinek je vědecky neprůstřelný. Alkohol funguje jako sedativum. Člověka zklidní, zkrátí dobu usínání a vyvolá dojem, že večerní sklenička je skvělý lék na nespavost.
Bohužel jde o klam. Odborné experimenty jasně ukazují, že alkohol v těle omezuje takzvanou REM fázi – tedy ten nejzákladnější úsek spánku, během kterého náš mozek regeneruje, zpracovává emoce a ukládá paměť. Jakmile v druhé polovině noci účinek alkoholu vyprchá, tělo se vzbudí. Spánek začne být plytký, neklidný a plný mikroskopických probuzení.
V menopauze, kdy noční klid už tak narušují hormonální výkyvy, představuje alkohol jen další klacek pod nohy. Výsledkem pak bývá těžká ranní únava, i když jste v posteli strávily osm hodin.
Nebezpečná kombinace s léky
České úřady i Americký národní ústav pro otázky zneužívání alkoholu (NIAAA) důrazně varují před mícháním alkoholu s léky na nespavost nebo úzkost. Jde ale o vážné zdravotní riziko, které až příliš utlumuje nervovou soustavu.
Kalorie, večerní chutě a tuk na břiše
Mnohé ženy kolem padesátky popisují, že ručička váhy začne stagnovat nebo stoupat, aniž by cokoli změnily. A alkohol do této rovnice vstupuje jako nenápadný hráč.
Čistý alkohol obsahuje 7 kilokalorií na gram – má tak skoro dvakrát více kalorií než cukr a svou energetickou vydatností se blíží tukům. Mnohem větší problém ale je, co dělá s naší vůlí. Velká metaanalýza 22 studií potvrdila, že lidé přijatou energii z alkoholu nevykompenzují tím, že by se pak méně najedli. Naopak. Alkohol vypíná zábrany a povzbuzuje chuť k jídlu. Účastníci výzkumů po alkoholu snědli z jídla v průměru o 82 kcal více a jejich celkový denní příjem narostl o více než 250 kcal.
Zároveň je potřeba rozbít mýtus, že za přibírání v menopauze mohou čistě hormony nebo samotná sklenka vína. Celkový nárůst váhy ve středním věku způsobuje hlavně věk, postupný úbytek svalů a méně přirozeného pohybu. Pokles estrogenu má na svědomí především to, kde se tuk ukládá – mění jeho distribuci a posílá ho do oblasti břicha. Nadbytečné kalorie z večerního pití tak tento proces výrazně podporují.
Proč vás dvě deci opijí dřív než ve třiceti?
Pokud máte pocit, že dnes snášíte alkohol podstatně hůř než v mládí, nezdá se vám to. A nejde o to, že by játra kvůli hormonům pracovala pomaleji. Důvod leží v biologii stárnutí.
S přibývajícím věkem v těle přirozeně klesá podíl vody a ubývá svalová hmota. Jelikož se alkohol v lidském těle rozpouští právě ve vodě, stejné dvě deci vína vyvolají u padesátileté ženy vyšší hladinu alkoholu v krvi než u téže ženy ve dvaceti pěti letech. Dávka má jednoduše silnější efekt.
A je tu ještě jeden fakt: Světová zdravotnická organizace (WHO) zdůrazňuje, že z pohledu prevence rakoviny neexistuje žádná nulově riziková dávka. Zvláště u karcinomu prsu představuje alkohol významný ovlivnitelný rizikový faktor. Důležité je vědět, že neexistuje zcela bezpečná dávka – odborné statistiky ukazují, že se toto riziko mírně zvyšuje i u žen, které zůstávají u jedné až dvou sklenek denně.
Jak poznat, zda alkohol škodí právě vám?
Trápí vás v menopauze špatný spánek, noční pocení nebo nevysvětlitelná kila navíc? Vyzkoušejte jednoduchý osobní test: dejte si na 3 až 4 týdny od alkoholu úplnou pauzu.
Zapisujte si, jak se vám spalo, zda se zmírnily návaly a jak se cítíte ráno. Pokud přijde citelná úleva, máte odpověď. Pokud však silné návaly a nespavost trvají dál, nehledejte chybu v jedné skleničce vína a proberte situaci s gynekologem. Moderní hormonální i nehormonální terapie dokáže pomoci daleko účinněji než pouhé zakazování si večerní sklenky.