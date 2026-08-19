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Naděje v léčbě melanomu. mRNA vakcína uspěla v klíčové studii

Petra Barochová
  15:42
Ilustrační fotografie

Ilustrační fotografie | foto: Profimedia.cz

Takto může vypadat melanom. Každá nová nebo měnící se pigmentová skvrna si...
Nebezpečný melanom se může objevit kdekoli na těle, i na chodidle, jako je...
Odstraněný maligní melanom (tmavý útvar). Tento druh nádoru vychází z...
Melanom patří k nejagresivnějším formám rakoviny. Ročně na tuto nemoc v Česku...
10 fotografií
Novou naději pro pacienty s jednou z nejnebezpečnějších forem rakoviny kůže přinášejí výsledky rozsáhlé klinické studie. Personalizovaná mRNA vakcína proti melanomu v její třetí fázi v kombinaci s imunoterapií snížila riziko návratu nemoci i jejího šíření do dalších částí těla.

Vývoj mRNA vakcíny proti rakovině kůže se posunul o významný krok dál. Experimentální léčba společností Moderna a Merck uspěla v rozsáhlé klinické studii třetí fáze, informovala ve středu agentura Reuters. Jde přitom o první pozitivní výsledky třetí fáze u individualizované mRNA léčby rakoviny.

Studie se zúčastnilo 1 137 pacientů s vysoce rizikovým melanomem ve stadiu IIB až IV, kterým lékaři nádor chirurgicky odstranili. Část z nich následně dostávala běžně používanou imunoterapii Keytruda, druhá skupina Keytrudu v kombinaci s personalizovanou mRNA vakcínou intismeran.

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Rakovina se vracela méně často

Výsledky ukázaly, že kombinace mRNA vakcíny a imunoterapie vedla oproti samotné Keytrudě k významnému prodloužení doby bez návratu rakoviny. Zároveň se podařilo prodloužit dobu, po kterou se nemoc nešířila do vzdálených částí těla.

Přesná čísla ale zatím výrobci nezveřejnili. Podrobné výsledky chtějí představit na některém z nadcházejících mezinárodních lékařských kongresů a následně je předložit regulačním úřadům. Studie navíc pokračuje a bude mimo jiné sledovat, zda léčba prodlužuje celkové přežití pacientů.

Výrobci také uvedli, že se během studie neobjevily žádné nové bezpečnostní signály.

Jak poznat melanom: Podívejte se, jak může vypadat

Takto může vypadat melanom. Každá nová nebo měnící se pigmentová skvrna si zaslouží pozornost. Nepodceňujte prevenci ani pravidelné kontroly kůže.
Nebezpečný melanom se může objevit kdekoli na těle, i na chodidle, jako je vidět na snímku u staršího pacienta.
Odstraněný maligní melanom (tmavý útvar). Tento druh nádoru vychází z pigmentotvorných buněk. Hlavní příčinou rakoviny kůže je nadměrné slunění. Jde o agresivní rakovinu, která se často šíří metastázami do jiných částí těla. I proto je důležitá pravidelná kontrola znamének. Včasné odstranění melanomu může pacientovi zachránit život. V Česku je každý rok nově diagnostikováno více než 2 600 případů.
Melanom patří k nejagresivnějším formám rakoviny. Ročně na tuto nemoc v Česku zemře asi 500 lidí. Život by jim přitom mohla zachránit prevence a včasná diagnóza. I proto lékaři doporučují dostatečnou ochranu před sluncem a kontrolu znamének. Varovat by vás měla tmavě hnědá až černá barva, asymetrie a velikost nad půl centimetru.
Dalším místem, kde můžete mít melanom, je nehet.
10 fotografií

Každý pacient dostane jinou vakcínu

Ačkoli se o přípravku mluví jako o „vakcíně proti rakovině“, nejde o očkování, které by si mohl nechat preventivně aplikovat zdravý člověk.

Vakcína se vyrábí každému pacientovi na míru podle jeho vlastního nádoru. Lékaři nejprve analyzují genetické mutace nádorových buněk. Na jejich základě následně vznikne mRNA přípravek, který má imunitní systém naučit rozpoznávat charakteristické znaky nádoru a bojovat proti případným rakovinným buňkám, které v organismu zůstaly.

Cílem je především zabránit tomu, aby se melanom po operaci vrátil.

Nadějné výsledky přinesla už předchozí studie

Nový úspěch nepřichází úplně nečekaně. Už předchozí menší studie fáze IIb ukázala velmi slibné výsledky.

Po pěti letech sledování měli pacienti, kteří dostávali mRNA vakcínu společně s Keytrudou, o 49 procent nižší riziko návratu rakoviny nebo úmrtí než pacienti léčení pouze Keytrudou. Riziko vzniku vzdálených metastáz nebo úmrtí bylo dokonce o 59 procent nižší.

Právě proto se čekalo na výsledky mnohem rozsáhlejší třetí fáze. Ta je při vývoji nových léků zásadní a její úspěšné dokončení může otevřít cestu k žádosti o registraci léčby.

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Vakcína zatím schválená není

Pozitivní výsledky nicméně neznamenají, že se vakcína začne okamžitě podávat pacientům. Intismeran je stále experimentální léčbou a zatím nebyl schválen.

Moderna a Merck nyní chtějí výsledky studie předložit regulačním úřadům. Pokud bude léčba v budoucnu schválena, mohla by znamenat výrazný posun v léčbě pacientů, u kterých existuje vysoké riziko návratu melanomu.

Výzkum mRNA protinádorové léčby navíc nekončí u rakoviny kůže. Stejný přípravek vědci zkoumají také u dalších nádorů, mimo jiné u rakoviny plic, močového měchýře nebo ledvin.

Melanom: agresivní nádor, u kterého rozhoduje čas

Melanom patří k nejagresivnějším formám rakoviny kůže. V Česku na něj ročně zemře přibližně 500 lidí. Šanci na úspěšnou léčbu přitom výrazně zvyšuje včasné odhalení nádoru. Důležitá je proto ochrana před UV zářením, pravidelná kontrola znamének a preventivní vyšetření u dermatologa.

Zpozornět je vhodné zejména tehdy, pokud je znaménko asymetrické, má nepravidelné okraje, více barevných odstínů, zvětšuje se nebo se jinak mění. Podezřelá může být také větší velikost, tradičně se jako orientační hranice uvádí průměr kolem 6 milimetrů. Varovným signálem je rovněž znaménko, které začne svědit, krvácet nebo se nápadně liší od ostatních.

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