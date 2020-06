Učebnu zavalí bolest a pláč. Herci učí lékaře umění sdělování špatných zpráv

„Následující scénka bude těžká,“ rozhlédne se vyučující David Marx po tvářích mediků. Někoho z nich čeká úkol zahrát lékaře, který musí oznámit matce dítěte velmi špatnou zprávu. Tu nejhorší.



„Alberte,“ navozuje vyvolanému medikovi situaci. „Jste chirurg. Operoval jste devítiletého kluka, kterého vám dopoledne dovezla sanitka. Šel se svým kamarádem do školy, přecházeli po přechodu dvouproudovou ulici, první auto zastavilo, ale to druhé už projelo a srazilo ho. Dítě vám přivezli s těžkým poraněním břicha – natrženými játry a utrženou slezinou a s krvácením do mozku. Vy jste s ním byl celou dobu na sále, operoval jste ho, ale bohužel – zemřelo. Když jeho matka přišla do nemocnice, byli už jste na sále, takže ona nemá vůbec žádné zprávy. Čeká v předsálí, co jí sdělíte.“



David Marx se obrátí ke studentům: „O sdělování špatných zpráv jsme se už bavili, takže si uděláme rychloopáčko. Co si z toho kdo pamatuje?“