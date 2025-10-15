V medicíně se tomu říká synkopa a jde o krátkodobou poruchu vědomí. Patří k ní pocit nevolnosti, závrať, potíže s viděním, hučení v uších nebo dojem, že se kýve zem pod nohama.
Většina lidí zažila omdlení alespoň jednou v životě. A ačkoli působí scéna na okolí dramaticky a samotného člověka vyděsí, obvykle jde jen o krátký výpadek mysli, který trvá několik vteřin.
|
Sedm důvodů, proč je vám na omdlení
Proč omdléváme
Mdloba je druh reflexu, při němž tělo vyšle signál ke snížení krevního tlaku, zpomalení tepu a srdeční činnosti. Jde o obranný mechanismus, který může nastat například při stresu, horku nebo nevhodném pohybu, typicky při prudkém vstávání, kdy mozek na okamžik dostane méně kyslíku, než potřebuje. Často také při pohledu na krev či injekci, které člověka zkrátka můžou vyděsit.
Organismus nás pak na pár vteřin odpojí od vědomí a provede jakýsi restart. Během něj převezme řízení základních funkcí, například dýchání, upraví hladinu kysličníku uhličitého a díky tomu se člověk opět probere. Většinou jde jen o lehčí mdloby, které trvají od několika vteřin do dvou minut.
Pokud ale bezvědomí trvá déle, stav se často opakuje nebo ho provází bolest na hrudi a dušnost, je nutné přivolat lékaře. Stejně tak v případě, že se člověk zraní při pádu.
Důležité je také sledovat okolnosti, při kterých mdloby přicházejí, a zvážit, zda v budoucnu nepředstavují riziko. Pokud se vám například zamotá hlava při řízení, je rozhodně namístě poradit se s lékařem.
Nenechat se vylekat
Většina mdlob není nebezpečná, ale vyděsí jak postiženého, tak okolí. Správná reakce je přitom jednoduchá: Položte člověka na záda, zvedněte mu nohy a zkontrolujte dýchání. Pokud se do dvou minut neprobudí, volejte záchranku. Po probuzení je vhodné ho posadit, hlavu sklonit níž než ramena a nabídnout trochu vody. Nechte ho chvíli odpočívat a zůstaňte u něj alespoň deset minut.
A co když na vás jdou mdloby a nikdo není nablízku? Sedněte si nebo si lehněte, abyste předešli pádu, a zkuste mít nohy výš než hlavu.
|
Když se s vámi točí svět. Pozor na tlak i vážné nemoci
Abyste podobným situacím předcházeli, pomůže dodržovat několik jednoduchých pravidel. V horku je důležité pít dostatek tekutin a doplňovat minerály, hlavně hořčík. Při nízkém tlaku se snažte nevstávat ze židle příliš prudce. Ti, kdo vědí, že mají sklony k omdlévání, mohou vyzkoušet jednoduchý trik: napnout svaly, pevně stisknout stehna a sevřít pěsti. Tím se krátkodobě zvýší tlak a mdloba se nemusí vůbec dostavit.
Platí ale, že opakované pády, bolest na hrudi nebo delší bezvědomí už vyžadují vyšetření u lékaře. Riziko zvyšuje také alkohol, marihuana a další drogy, i proto je vhodné se jim vyhnout.
Kdy bychom měli zpozonět
Omdlévání mohou vyvolat i některé léky, třeba na vysoký tlak, na srdce, úzkost, deprese nebo diuretika.
Ztráta vědomí ale může být také příznakem vážnějších onemocnění, například poruch srdečního rytmu, zúžení srdečních chlopní, cukrovky nebo neurologických potíží.
Varovné je hlavně tehdy, když se omdlení opakuje, přidává se bolest na hrudi, dušnost, výrazná slabost nebo se stav dostaví v situacích, kdy hrozí nebezpečí, například při řízení. Pak je nutné odborné vyšetření.
Článek vznikl pro časopis Rytmus života.
