Mdloba většinou rychle odezní, ale někdy signalizuje nemoc. Kdy zpozornět?

Mdloba přijde nečekaně a většinou nás pořádně vyděsí. Přitom jde často jen o krátký výpadek, ze kterého se tělo rychle vzpamatuje. Může to být ale také příznak vážné nemoci. Kdy bychom měli zpozornět?
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Getty Images

V medicíně se tomu říká synkopa a jde o krátkodobou poruchu vědomí. Patří k ní pocit nevolnosti, závrať, potíže s viděním, hučení v uších nebo dojem, že se kýve zem pod nohama.

Většina lidí zažila omdlení alespoň jednou v životě. A ačkoli působí scéna na okolí dramaticky a samotného člověka vyděsí, obvykle jde jen o krátký výpadek mysli, který trvá několik vteřin.

Sedm důvodů, proč je vám na omdlení

Proč omdléváme

Mdloba je druh reflexu, při němž tělo vyšle signál ke snížení krevního tlaku, zpomalení tepu a srdeční činnosti. Jde o obranný mechanismus, který může nastat například při stresu, horku nebo nevhodném pohybu, typicky při prudkém vstávání, kdy mozek na okamžik dostane méně kyslíku, než potřebuje. Často také při pohledu na krev či injekci, které člověka zkrátka můžou vyděsit.

Organismus nás pak na pár vteřin odpojí od vědomí a provede jakýsi restart. Během něj převezme řízení základních funkcí, například dýchání, upraví hladinu kysličníku uhličitého a díky tomu se člověk opět probere. Většinou jde jen o lehčí mdloby, které trvají od několika vteřin do dvou minut.

Aktuální číslo

Rytmus života

Předplatné můžete objednávat zde

Pokud ale bezvědomí trvá déle, stav se často opakuje nebo ho provází bolest na hrudi a dušnost, je nutné přivolat lékaře. Stejně tak v případě, že se člověk zraní při pádu.

Důležité je také sledovat okolnosti, při kterých mdloby přicházejí, a zvážit, zda v budoucnu nepředstavují riziko. Pokud se vám například zamotá hlava při řízení, je rozhodně namístě poradit se s lékařem.

Nenechat se vylekat

Většina mdlob není nebezpečná, ale vyděsí jak postiženého, tak okolí. Správná reakce je přitom jednoduchá: Položte člověka na záda, zvedněte mu nohy a zkontrolujte dýchání. Pokud se do dvou minut neprobudí, volejte záchranku. Po probuzení je vhodné ho posadit, hlavu sklonit níž než ramena a nabídnout trochu vody. Nechte ho chvíli odpočívat a zůstaňte u něj alespoň deset minut.

A co když na vás jdou mdloby a nikdo není nablízku? Sedněte si nebo si lehněte, abyste předešli pádu, a zkuste mít nohy výš než hlavu.

Když se s vámi točí svět. Pozor na tlak i vážné nemoci

Abyste podobným situacím předcházeli, pomůže dodržovat několik jednoduchých pravidel. V horku je důležité pít dostatek tekutin a doplňovat minerály, hlavně hořčík. Při nízkém tlaku se snažte nevstávat ze židle příliš prudce. Ti, kdo vědí, že mají sklony k omdlévání, mohou vyzkoušet jednoduchý trik: napnout svaly, pevně stisknout stehna a sevřít pěsti. Tím se krátkodobě zvýší tlak a mdloba se nemusí vůbec dostavit.

Platí ale, že opakované pády, bolest na hrudi nebo delší bezvědomí už vyžadují vyšetření u lékaře. Riziko zvyšuje také alkohol, marihuana a další drogy, i proto je vhodné se jim vyhnout.

Kdy bychom měli zpozonět

Omdlévání mohou vyvolat i některé léky, třeba na vysoký tlak, na srdce, úzkost, deprese nebo diuretika.

Ztráta vědomí ale může být také příznakem vážnějších onemocnění, například poruch srdečního rytmu, zúžení srdečních chlopní, cukrovky nebo neurologických potíží.

Varovné je hlavně tehdy, když se omdlení opakuje, přidává se bolest na hrudi, dušnost, výrazná slabost nebo se stav dostaví v situacích, kdy hrozí nebezpečí, například při řízení. Pak je nutné odborné vyšetření.

Článek vznikl pro časopis Rytmus života.

Nákupy OnaDnes 13.-19. 10. 2025
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Mezinárodní den bez podprsenky. Tyto krásky se nebojí ukázat přirozenost

Nejen v létě je prima chodit bez podprsenky a své o tom ví i slavné krásky. Podívejte se do naší galerie na ty, které podprsenky čas od času bojkotují. Celý svět slaví mezinárodní den bez podprsenek,...

Zázrak tam dole. Deset důležitých faktů, které by měl každý vědět o vagíně

Pipinka, štěrbinka, lasturka... Ať už vagínu nazýváte jakkoliv, autorky bestselleru Zázrak tam dole: Uživatelský průvodce vagínou, Ellen Støkken Dahlová a Nina Brochmannová, tvrdí, že i v 21....

Věk je jen číslo. V sedmasedmdesáti vypadá žena jako mladice

Za tři roky oslaví Norma Williamsová osmdesátku, ale cítí se lépe než ve třiceti. A vděčí za to plavání, jízdě na kole i rychlé chůzi. Sport je její vášní a u televize byste ji hledali jen těžko....

Rakovina slinivky je často skrytá. Jaké příznaky vás mohou varovat?

Když je objevena, bývá už mnohdy pozdě. Rakovina slinivky patří mezi nejnebezpečnější typy nádorů. Kvůli svému anatomickému uložení totiž bývá diagnostikována až ve značně pokročilém stadiu, navíc...

Plastiky odmítly. Tyto hvězdy dokazují, že jde stárnout i s noblesou

Některé slavné tváře si nemohou pomoct a volí cestu životem s plastikami. Jiné naopak podporují přirozenost a stárnou s grácií. Podívejte se, jak se světové hvězdy v průběhu let změnily. Zub času už...

Štěstí je stav mysli. Nastavte se na pozitivno, optimismus se dá naučit

Někdo je šťastný ze šálku kávy, úsměvu vnoučete, z procházky. Jiný ať dělá, co dělá, ke štěstí mu pořád něco chybí. Je optimismus vrozený? A dá se naučit?

15. října 2025

Pestré, barevné, zemité. Podzimní líčení není jen o hnědých odstínech

Příroda začíná hýřit barvami a dává zapomenout na to, že léto už skončilo. Kvetou podzimní květiny a listí se zbarvuje do pestrobarevné palety. Které barvy ze zahrad, luk a lesů si letos přenášíme do...

15. října 2025

Mdloba většinou rychle odezní, ale někdy signalizuje nemoc. Kdy zpozornět?

Mdloba přijde nečekaně a většinou nás pořádně vyděsí. Přitom jde často jen o krátký výpadek, ze kterého se tělo rychle vzpamatuje. Může to být ale také příznak vážné nemoci. Kdy bychom měli zpozornět?

15. října 2025

Vadí mi, že bydlí se svou bývalkou. Vztah, který dělí tisíce kilometrů

Dá se udržet vztah, který dělí stovky (ne-li tisíce) kilometrů? Nebo je to jen planá naděje, která dřív či později vyhasne?

15. října 2025

Sako s podprsenkou i průhledné šaty. Viditelné prádlo je zase trendy

Odhalené spodní prádlo se do módy vrací pravidelně – a nadcházející sezony mu zase budou přát. Viditelné podprsenky, „nahé“ šaty a krajkové korzety na týdnech módy ovládly přehlídková mola i první...

15. října 2025

Dýňový džem

Dýňový džem
Recept

Střední

45 min

Urodilo se vám letos hodně dýně? Vyzkoušejte dýňový džem.

Plastiky odmítly. Tyto hvězdy dokazují, že jde stárnout i s noblesou

Některé slavné tváře si nemohou pomoct a volí cestu životem s plastikami. Jiné naopak podporují přirozenost a stárnou s grácií. Podívejte se, jak se světové hvězdy v průběhu let změnily. Zub času už...

14. října 2025  8:21

Odbourá stres a zvedne náladu. Známe důvody, proč je čtení tak důležité

Vědci zjistili, že už dvacet minut čtení týdně zvyšuje naši životní spokojenost o dvacet procent. Není třeba kvůli tomu číst sáhodlouhé romány – povídky, články i krátké texty mají stejný efekt....

14. října 2025

Nejnovější podzimní pomocníci. Tyto kousky potřebujete pro hvězdnou pleť

Od ikonických rtěnek až po pečující oleje. Vybrali jsme pro vás to nejlepší z aktuálních kosmetických novinek, které si zamilujete na první pohled – i dotek.

14. října 2025

Nenálada ve společnosti se promítá i do oblékání, říká módní návrhářka

Navrhovala kostýmy pro Národní divadlo, uniformy pro designové hotely i špičkové aerolinky. Návrhářka Dagmar Vybíralová také oblékala bývalou první dámu Olgu Havlovou a dnes má několik vlastních...

14. října 2025

Zuby moudrosti: kdy pomáhají a proč je někdy lepší se jich včas zbavit

Třetí stálé stoličky přezdívané zuby moudrosti se prořezávají většinou až na prahu dospělosti, mezi sedmnáctým a pětadvacátým rokem. K čemu jsou dobré a kdy je lepší si je nechat vytrhnout?

14. října 2025

KVÍZ: Jak se vyznáte v gastronomických pojmech? Vyhrajte tříchodové menu pro dva

Při odpovídání na otázky tohoto zábavného soutěžního kvízu, který startuje v úterý 14. října a končí v úterý 21. října v 10:00, se vám možná budou sbíhat sliny.A my máme dobrou zprávu: všichni...

vydáno 14. října 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.