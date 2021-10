Online McDonald’s Cup rozhýbal tisíce dětí, nyní se turnaj vrací do škol

Již třiadvacet let hraje ve sportovním kalendáři Asociace školních sportovních klubů ČR McDonald’s Cup svou nezastupitelnou roli. Zatímco loni museli organizátoři akci, které se pravidelně účastní deseti tisíce dětí ze čtyř tisíc základních škol z celé republiky, zrušit, letos už o ni děti neochudili. Na jaře se však soutěž přesunula do online prostředí, kde vznikla pohybová iniciativa Odpískej nudu. Soutěž určená všem dětem ve věku od 5 do 15 let rozhýbala na tři tisíce dětí, kdy malí sportovci splnili téměř 21 tisíc úkolů, a především nelenili a rozhýbali svá těla.

Online formát se nyní vrací do původních kolejí, a děti se tak mohou opět těšit na tradiční McDonald’s Cup, největší fotbalový turnaj pro žáky prvního stupně základních škol.

Pohyb pro děti i rodiče

„Na jaře jsme nechtěli děti ochudit o další ročník oblíbeného turnaje. Cítili jsme potřebu dodat jim chuť a motivaci k pohybu a sportu, ať už doma, nebo venku. A protože nám podmínky nedovolily uspořádat turnaj ve známém formátu, rozhodli jsme se pro online variantu s názvem Odpískej nudu, která byla určena nejen dětem, ale i rodičům,“ říká Jitka Pajurková, ředitelka PR a komunikace McDonald’s ČR a SK.

Oproti již tradičnímu fotbalovému turnaji McDonald’s Cup byla online výzva zaměřená na všestranné pohybové aktivity dětí. Byla tvořena inspirativními videi na cvičení doma i venku, individuální i v malém kolektivu, tréninkovými výzvami, zábavnými sportovními úkoly i vědomostními kvízy. Vedle toho projekt nabídl i něco rodičům. Nejen sportovní a volnočasové inspirace na aktivity, ale také videa odborníků vyjadřujících se k negativním dopadům malé míry pohybu na vývoj dětí.

Největší fotbalový turnaj znovu startuje

McDonald’s Cup v letech před pandemií slavil obrovský úspěch. Předchozích ročníků se každoročně účastnilo až 80 tisíc dětí ve věku od 6 do 11 let z více než čtyř tisíc základních škol.

Třiadvacátý ročník Mcdonald’s Cupu odstartuje na podzim, kdy se zapojí školy ve všech regionech České republiky do úvodního kola turnaje. „Těšíme se, že uvidíme nadšení i skvělé sportovní výkony dětí na vlastní oči. Jsme rádi, že se můžeme vrátit k tradičnímu fotbalovému turnaji a dětem, jejich učitelům, rodičům a přátelům zprostředkovat skvělé a jistě strhující zážitky,“ uzavírá Jitka Pajurková.