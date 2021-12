McDonald’s Cup opět na hřišti. Fotbalový pohár pomůže školákům vrátit do života pohyb

Pandemie a loňský lockdown měly obří vliv na nedostatek pohybu u dětí. Ty byly ze dne na den zavřeny mezi čtyři stěny domova a zůstaly bez pravidelných sportovních kroužků a her. Ztratila se motivace, odcházela fyzická kondice i soustředění před počítači u online výuky. „V pozdějším věku začne docházet k tomu, že se u dětí budou projevovat různé pohybové neduhy. Jakýkoliv klasický pohyb je pro dítě přínosný. V současné době je potřeba, aby se děti vůbec začaly hýbat,“ varuje před nedostatkem pohybu u dětí vedoucí fyzioterapeut Ústřední vojenské nemocnice v Praze David Vrbický.

I když přicházejí další vlny koronaviru, děti se do hal a na hřiště vrátily. Nyní však bojují s pravidelností sportu a tréninků, protože se doma střídají v karanténách jako apoštolové na orloji. Přitom pravidelný pohyb dětí jasně pomáhá s učením ve škole a v první řadě přispívá k jejich psychické pohodě a zdraví. Podle dětského psychologa Václava Mertina je pro zdravý vývoj dítěte pohyb nepostradatelný a zásadní a rodiče by na něm měli trvat i přes počáteční nechuť dítěte.

„Je prokázáno, že dítě, které se více hýbe, má kvalitnější spánek, dochází ke snížení psychického napětí, zlepšuje se nálada a prokrvuje se a trénuje mozek,“ doplňuje hokejový trenér a mentální kouč Marian Jelínek, proč je nutné pohyb cíleně vyhledávat a pravidelně se mu věnovat.

Cíl rozpohybovat děti a motivovat je ke sportu má i největší fotbalový turnaj v Česku McDonald‘s Cup, který běží už více než třiadvacet let a zapojilo se do něj přes 1,5 milionů dětí. Předloni se kvůli covidu nekonal, loni proběhl online, ale v roce 2022 se opět vrací na hřiště a stadiony, aby školáci prvního stupně základních škol mohli porovnat své síly a našli zase chuť soutěžit a zlepšovat se.

„McDonald’s Cup je pro nás všechny v McDonald’s srdeční záležitost, kterou opatrujeme a neustále pracujeme na jeho zlepšování. Cílem tohoto projektu je dát všem dětem na prvním stupni základních škol příležitost sportovat a přispět k vybudování si vztahu k aktivnímu životnímu stylu, jehož součástí je pravidelný a zdravý pohyb,“ uvádí Jitka Pajurková, ředitelka komunikace a PR českého McDonald’s.

Dětem fandí i známé tváře

Patrony 23. ročníku McDonald’s Cupu se stal český reprezentant a útočník Sparty Adam Hložek a reprezentantka hrající v anglickém West Hamu Kateřina Svitková.

Podle Hložka může turnaj děti motivovat k profesionální dráze. „I já jsem byl obyčejný kluk z Ivančic, prošel jsem stejným turnajem a dnes jsem tam, kde jsem. Chtěl bych dětem ukázat, že to jde, že se to dá dotáhnout do profesionálního fotbalu i do reprezentace,“ vysvětluje svůj patronát Sparťan Hložek.

Kateřina Svitková turnajem neprošla, proto je ráda, že jej může nyní podpořit svým zvučným jménem a dětem předat motivaci být dobrý a překonávat své limity. „Být ambasadorkou McDonald’s Cupu pro mě moc znamená. Nikdy jsem ho nehrála, a jsem proto ráda, že do něj konečně mohu být zainteresovaná. Myslím, že je to skvělá akce pro děti,“ říká Svitková. „Věřím, že ať už po sportovní, nebo životní stránce, ale i co se týče vzdělání, mám dětem co předat. Doufám, že pro to budu mít prostor, a těším se na to,“ dodává fotbalistka, která studuje VŠE v Praze.

Turnaj malých školáků

Do nového ročníku McDonald’s Cupu se mohou zapojit děti ve věku od šesti do jedenácti let. Fotbalový turnaj se odehraje ve dvou kategoriích: první kategorii A obsadí žáci 1. až 3. tříd, druhou kategorii B pak žáci 4. a 5. tříd základních škol. Vítězné týmy postupují ze školních přes okresní a krajská kola až do celorepublikového finále, kde se rozhodne o absolutním vítězi.

Turnaj odstartoval na podzim a kopíruje školní rok. V posledním ročníku, který se odehrál na hřištích a v halách v roce 2018, si fotbal zahrálo na 80 tisíc školáků ze čtyř tisíc základních škol po celé České republice.

Svou školu ale můžete stále přihlásit. Pro účast je nutná registrace každého týmu, a to ideálně přímo na stránkách turnaje www.mcdonaldscup.cz.