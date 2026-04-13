Matrace rozhoduje o kvalitě spánku! Výběr však lidé často podceňují

Komerční sdělení   4:00
Mnoho lidí stále považuje nákup matrace za běžný krok při zařizování domácnosti včetně snahy o co nejnižší náklady. Spánkem přitom trávíme třetinu života a jeho kvalita rozhoduje o tom, jak dobře si tělo přes noc odpočine a jak se celý organismus zregeneruje. Kvalitní matrace tedy není luxus, ale investice do zdravého spánku i každého dalšího dne.

Matrace Dorelan Signature Collection Origin | foto: Dorelan

Při výběru matrace bychom měli brát zřetel nejen na cenu, ale také na materiály, ergonomii, prodyšnost a celkovou kvalitu zpracování. Stejně důležitá je i osobní zkušenost a možnost vyzkoušet matraci přímo v showroomu, kde si můžete na vlastní kůži ověřit její komfort. Jde o rozhodnutí na mnoho let, které ovlivňuje nejen kvalitu spánku, ale i to, jak se každé ráno cítíte.

V článku se dále dozvíte

Proč je kvalitní matrace základem zdravého spánku?

Matrace musí poskytovat každodenní oporu pro páteř, svaly i klouby. Když vyhovuje vaší postavě, spánkové poloze a nárokům na komfort, může výrazně pomoci s tlakem na citlivé body těla, s přehříváním během noci i s celkovým pocitem odpočinku po probuzení.

Kvalitní matrace pomáhá ergonomii zad hlavně tím, že udržuje páteř v co nejpřirozenější poloze po celou noc. Konkrétně jde o několik věcí:

  • Správná opora páteře: Matrace by neměla být ani příliš měkká, ani příliš tvrdá. Kvalitní model podepře tělo tak, aby se páteř zbytečně nepropadala ani nekroutila. To je důležité pro bedra, hrudní část i krční páteř.
  • Rovnoměrné rozložení tlaku: Dobrá matrace rozloží váhu těla tak, aby netrpěly jen některé body, typicky ramena, kyčle nebo spodní část zad. Záda tak nejsou během spánku přetěžována.
  • Lepší přizpůsobení spánkové poloze: Jinou oporu potřebuje člověk při spaní na boku, jinou při spaní na zádech nebo na břiše. Matrace by měla tělo podepřít podle polohy tak, aby záda zůstala co nejvíc v ose.
  • Menší svalové napětí během noci: Kvalitní matrace pomáhá svalům se během spánku uvolnit, v opačném případě musí svaly i ve spánku částečně „pracovat“, aby tělo udržely v přijatelné poloze.
  • Úleva pro bedra a krční oblast: Právě tyto partie bývají při špatném spaní nejvíc přetížené. Ergonomicky vhodná matrace může pomoci snížit ranní ztuhlost, tlak i nepříjemné napětí.
  • Stabilnější poloha těla po celou noc: Na kvalitní matraci se člověk obvykle méně převaluje, protože si tělo snáz najde pohodlnou a podpůrnou polohu. To prospívá nejen spánku, ale i zádům.
  • Dlouhodobější prevence přetížení: Matrace sama o sobě nevyřeší zdravotní diagnózu, ale může výrazně pomoci předcházet tomu, aby se záda každou noc znovu a znovu přetěžovala.

V opačném případě může proležená nebo celkově nekvalitní matrace způsobovat bolesti zad, horší spánek, ranní únavu, přehřívání i zhoršení dlouhodobých zdravotních potíží. Matrace tedy není jen součástí vybavení ložnice a mezi hlavní kritéria výběru by tedy neměla patřit estetika ani cena, ale především ergonomické vlastnosti i konstrukce a materiál, které zajišťují odvod potu a propouštějí vzduch.

Matrace Dorelan Inovative Evoke

Paměťová pěna nebo pružiny? A k čemu se využívá topper?

Neexistuje jedna univerzální matrace vhodná pro všechny. Jinou oporu potřebujeme při spánku na boku, na zádech nebo na břiše. Obecně platí, že pružinové matrace bývají spojované s pevnější oporou a lepší cirkulací vzduchu, zatímco matrace z paměťové pěny se lépe přizpůsobují tvaru těla a pomáhají snižovat tlak na ramena, boky nebo záda.

Spaní na boku: Lidé, kteří spí na boku, obvykle ocení matraci, která lépe uleví ramenům a kyčlím. Pro spaní na zádech bývá vhodná středně tuhá opora, jež drží páteř v přirozené poloze.

Spaní na břiše: Při spaní na břiše se většinou doporučuje tužší matrace, která brání nadměrnému prohýbání v bedrech.

Střídání poloh: Pokud se během noci přetáčíte, bývá nejpraktičtější středně tuhá matrace, která nabídne kompromis mezi přizpůsobením a oporou.

Topper

Své místo zde má i topper, tedy tenčí vrstva, která se pokládá na hlavní matraci, aby ji změkčila nebo naopak zpevnila. Hlavní matraci pak chrání před opotřebením a zlepšuje hygienu celého lůžka, protože mívá snímatelný a pratelný potah.

Matrace Levant: nezávislé pružiny a dynamické přijetí

Italský design, vývoj a důraz na detail: čím se prémiové matrace liší

V současnosti roste zájem o matrace, za nimiž nestojí jen marketing, ale promyšlený vývoj, kvalitní materiály, ergonomie a důraz na dlouhodobý komfort. Právě zde se ukazuje největší rozdíl mezi běžnou nabídkou a prémiovými značkami, které ke spánku přistupují jako k důležité součásti zdravého životního stylu.

U prémiových matrací už nejde jen o to, aby dobře vypadaly nebo byly příjemné při prvním vyzkoušení. Podstatné je, jak fungují z dlouhodobého hlediska, jak podporují tělo během spánku a zda opravdu přispívají ke kvalitnějšímu odpočinku. Dorelan proto staví nejen na estetice a pohodlí, ale také na dlouhodobém rozvoji kultury spánku a na poznatcích, které promítá do vývoje svých materiálů i celého spánkového systému.

„Dorelan úzce spolupracuje s italskými ortopedy, fyzioterapeuty a odborníky na spánek. Poznatky ze spánkové vědy pak využívá k vývoji matrací, které kombinují patentované pěny a pružinové systémy (např. TwinSystem, Myform). Ty podporují ergonomii, hygienu a dlouhou životnost produktů navržených s ohledem na specifické potřeby těla, tedy správné podepření páteře, rozložení tlaku a komfort v různých spánkových polohách,“ vysvětluje Riccardo Tura, výkonný ředitel společnosti Dorelan, která působí na trhu od roku 1968 a staví na vlastní výrobě, know-how a systematickém vývoji.

Důležitým tématem je dnes také odpovědný přístup k výrobě a udržitelnost. Zákazníci se stále častěji zajímají nejen o komfort, ale i o to, jak a z čeho produkty vznikají. Dorelan proto zdůrazňuje ohled na životní prostředí i hodnocení svých postupů v oblasti ESG. „Dorelan klade důraz na ekologickou odpovědnost používá recyklovatelné materiály a vyrábí v souladu s evropskými normami o ochraně zdraví a životního prostředí,“ doplňuje Riccardo Tura.

Hybridní Matrace Dorelan Signature Collection Tresor

Proč má smysl vyzkoušení matrací v showroomu?

Matrace patří mezi produkty, které se velmi těžko vybírají jen podle fotky nebo technického popisu. Co jednomu člověku připadá jako ideální opora, může druhému působit příliš tvrdě, nebo naopak měkce. A právě proto dává u prémiového sortimentu velký smysl osobní návštěva showroomu, kde je možné porovnat rozdíly mezi jednotlivými typy matrací a vyzkoušet si různé stupně komfortu.

U značek, které staví na ergonomii, vědeckém přístupu a individuálním řešení spánku, je osobní zkušenost často tím nejdůležitějším momentem. Právě ve spánkovém studiu Dorelan Praha v Karlíně si řada zákazníků udělá jasno nejen v tom, jaký typ matrace zvolit, ale i v tom, co dnes od kvalitního spánku očekávat. Nejde totiž jen o první dojem, ale o řešení, které bude tělu vyhovovat i po měsících a letech používání.

Matrace rozhoduje o kvalitě spánku! Výběr však lidé často podceňují

Komerční sdělení
Matrace Dorelan Signature Collection Origin

Mnoho lidí stále považuje nákup matrace za běžný krok při zařizování domácnosti včetně snahy o co nejnižší náklady. Spánkem přitom trávíme třetinu života a jeho kvalita rozhoduje o tom, jak dobře si...

13. dubna 2026

