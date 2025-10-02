Když se manželé seznámili, Kristina byla svobodnou matkou jedné holčičky a toužila po velké rodině i muži snů. S Galipem se seznámila náhodou, když s dcerkou vyrazila do přístavu a neměla ani tušení, s kým že se to seznámila. Až po několika schůzkách jí její milý řekl, jaké je celé jméno a kdo vlastně je.
„Potkal jsem tu nejmilejší ženu na světě. Okouzlila mě hned na první pohled. Zamiloval jsem se do ní. Byla tak plachá a krásná. Hned jsem věděl, že je to žena, se kterou chci být celý život a založit s ní rodinu,“ uvedl Galip, který měl z předchozího vztahu už dospělé děti.
Pár se rozhodl na nic nečekat a pořídit si děti hned. Bylo jim však jasné, že většího počtu dětí sami nedosáhnou a zvolili tak pomoc náhradních matek. Děti jsou tedy biologicky jejich, ale odnosila je jiná žena. Díky tomu se jim tak v jeden čas sešlo hned několik miminek. Starost o ně byla velmi náročná a byla potřeba i pomoc chův. Přesto manželé rozhodnutí nelitují. Dnes mají dvaadvacet dětí a chtějí další.
„Jsem jejich máma a jsem na ně tolik pyšná. Dělají úžasné pokroky, jsou velmi vnímaví, hodní. Máme ty nejúžasnější děti. Na světě není většího štěstí. Věřím, že v dětech je naše nejlepší budoucnost,“ sdělila. Jedna z holčiček se narodila s postižením a péče o ni je složitější, přesto bere Kristina její příchod na svět jako dar.
Nejstarší dcera Viky se Kristině narodila v listopadu 2014. Tou dobou ještě s Galipem nebyla. Mezi březnem a prosincem 2020 se pak páru narodilo dvacet dalších dětí, včetně trojčat a čtyř párů dvojčat. Poslední dcera se narodila v lednu 2021. O svém životě Kristina pravidelně informuje na Instagramu, kde má stovky tisíc sledujících.