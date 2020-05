Žena nechává tříleté dcerce na hlavě dredy. Čelí kvůli tomu kritice

Aby světu ukázala, že je dcera opravdu šťastná a dredy jsou v pořádku, založila i instagramový účet.

Tam sleduje holčičku téměř třináct tisíc lidí. Mnozí lidé ženě píší, že by měla fotografie dcery stáhnout, protože je to ráj pro pedofily. Fotí totiž dcerku na pláži během surfování. Matka ale namítá, že jde především o to, aby lidé viděli, že dredy nejsou v jejich případě problém, ale naopak skvělá věc, protože dívenka tráví hodně času v moři a na vlasech se jí tak tvoří dredy přirozeně.

„Už jsem viděla hodně instagramových účtů, které rodiče založili svým dětem a ukazují tam jejich životní cestu. Nevidím na tom nic zvláštního. Já jen chci ukázat světu, že mít dredy není jen otázka dospělých lidí. Ani u dětí to není nic neobvyklého. Pokud po nich dítě touží, nevidím důvod, proč bych mu to měla zakazovat,“ sdělila matka serveru Daily Mail.

Každý den se setkává s tím, že jí chodí negativní zprávy. S negativními ohlasy na vzhled dcery se setkává i v běžném životě. Nic si z toho ale nedělá. Sama je přesvědčená o tom, že pro dceru dělá to nejlepší a důkazem je pro ni dcerky spokojenost. Dredy jsou jejím splněným snem, protože má pocit, že je jako maminka. I ona má několik let na hlavě dredy.

„Myslím, že by se dětem nemělo nic nutit. Nelíbí se mi, jak matky děti oblékají podle svého vkusu. Moje dcera i syn si oblečení vybírají. Nemluvím jim do toho. V čem se cítí dobře, to si obléknou. Jsem ráda, když se projeví jejich fantazie a osobnost si formují podle sebe,“ myslí si žena. A vzkazuje všem matkám, ať se nebojí reakcí okolí a vše dělají podle toho, jak to cítí. Podle ženy by se dětem přání měla plnit.