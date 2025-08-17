McKenzie začala prodávat mléko poprvé už před třemi lety, kdy se jí narodil syn a bylo těžké ho kojit kvůli tomu, že už měl dva zuby. Tehdy mléko odsávala a zjistila, že jeho produkce je obrovská. Měla tolik přebytků, že už nevěděla, co s nimi. A tak se rozhodla mléko prodávat.
„Dodávám mléko i do nemocnic, kde ho potřebují pro miminka. Tam ale za mléko samozřejmě nedostávám tak vysoké částky. Nejvíc platí kulturisté, kteří si přírodního proteinu v mateřském mléce opravdu nesmírně cení,“ uvedla žena z Velké Británie pro The Mirror.
Mléka má velký přebytek a patří mezi ty šťastné ženy, které s kojením a tvorbou mléka po porodu nikdy neměly problém. Jako malá byla kojena do tří let a říká, že chce aspoň stejně dlouho kojit i své druhé dítě. Kromě zdravotních benefitů jsou tu samozřejmě i ty finanční.
„Když si mohu měsíčně finančně přilepšit, udělám to. Nejdřív mi to přišlo hodně zvláštní. Cítila jsem se provinile a přišlo mi to trochu divné. Pak jsem si ale řekla, že na mateřském mléku není nic divného. A pokud to někomu pomůže, budu jedině ráda,“ doplnila. Věří, že se stane inspirací i pro ostatní maminky, které mají přebytek mléka a nevědí, co s ním.