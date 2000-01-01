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Vláknina patří mezi klíčové živiny pro zdravé trávení, spokojená střeva i delší pocit sytosti. Denně bychom jí měli přijmout přibližně 25 až 30 gramů, což ale mnoho lidí nesplní. Přitom často stačí málo: zařadit do jídelníčku víc přirozených zdrojů vlákniny. Vyzkoušejte těchto 30 potravin a vaše střeva vám poděkují.
Autor: Profimedia.cz
Chia semínka patří mezi absolutní rekordmany v obsahu vlákniny. Pomáhají prodloužit pocit sytosti a skvělé jsou v kaších, jogurtech i dezertech. Ve 100 g chia semínek najdete přibližně 34 g vlákniny.
Autor: Canva
Lněná semínka podporují zdravé trávení a pravidelné vyprazdňování. Nejlépe fungují čerstvě namletá. Ve 100 g lněných semínek je přibližně 27 g vlákniny.
Autor: Profimedia.cz
Kokos překvapí vysokým obsahem vlákniny a zároveň dodá výraznou chuť i zdravé tuky. Hodí se do kaší, dezertů, granoly nebo asijských jídel. Ve 100 g sušeného nebo strouhaného kokosu najdete přibližně 16–24 g vlákniny, zatímco 100 g čerstvého kokosu obsahuje zhruba 9–10 g vlákniny.
Autor: Profimedia.cz
Sezam je nenápadný, ale velmi bohatý zdroj vlákniny. Hodí se do pečiva, salátů, pomazánek i teplých pokrmů. Ve 100 g sezamových semínek najdete přibližně 12–14 g vlákniny.
Autor: Profimedia.cz
Domácí popcorn bez přemíry tuku a soli může být překvapivě dobrým zdrojem vlákniny a lepší alternativou běžných chipsů. Ve 100 g hotového popcornu připraveného horkým vzduchem je přibližně 13 g vlákniny.
Autor: Profimedia.cz
Mandle dodávají vlákninu, zdravé tuky i vitamin E. Jsou syté a dobře fungují jako rychlá svačina. Ve 100 g mandlí najdete přibližně 12–13 g vlákniny.
Autor: Profimedia.cz
Ovesné vločky obsahují betaglukan, typ rozpustné vlákniny podporující trávení i zdravou hladinu cholesterolu. Ve 100 g suchých ovesných vloček je přibližně 10 g vlákniny.
Autor: Getty Images
Pistácie prospívají střevnímu mikrobiomu, pomáhají zahnat hlad a obsahují i kvalitní rostlinné bílkoviny. Ve 100 g pistácií najdete přibližně 10 g vlákniny.
Autor: Profimedia.cz
Sušené fíky patří mezi sladké, ale velmi bohaté zdroje vlákniny. Hodí se do kaší, jogurtů i jako rychlá energetická svačina. Ve 100 g sušených fíků je přibližně 9–10 g vlákniny, zatímco 100 g čerstvých fíků obsahuje jen zhruba 2–3 g vlákniny.
Autor: Profimedia.cz
Slunečnicová semínka si můžete dát do salátů, pečiva nebo kaší. Kromě vlákniny obsahují také zdravé tuky a minerály. Ve 100 g slunečnicových semínek najdete přibližně 8–9 g vlákniny.
Autor: ČTK
Čočka dobře zasytí, podporuje stabilnější hladinu cukru v krvi a dodává i rostlinné bílkoviny. Obsah vlákniny se liší podle druhu – ve 100 g vařené hnědé nebo zelené čočky najdete přibližně 7–8 g vlákniny, zatímco červená čočka jí mívá obvykle o něco méně.
Autor: Canva
Cizrna je bohatá nejen na vlákninu, ale i bílkoviny a minerály. Skvěle funguje v pomazánkách, salátech i kari. Ve 100 g vařené cizrny najdete přibližně 7–8 g vlákniny.
Autor: Profimedia.cz
Mladé sójové boby jsou výživné, syté a bohaté nejen na vlákninu, ale i na rostlinné bílkoviny. Ve 100 g vařeného nebo dušeného edamame je přibližně 7–8 g vlákniny.
Autor: Profimedia.cz
Sušené švestky jsou známé podporou trávení a pravidelného vyprazdňování. Patří mezi klasické pomocníky při zácpě. Ve 100 g sušených švestek najdete přibližně 7 g vlákniny, zatímco 100 g čerstvých švestek obsahuje zhruba 1,5–2 g vlákniny.
Autor: Profimedia.cz
Avokádo překvapí vysokým obsahem vlákniny i zdravých tuků. Hodí se do pomazánek, salátů i snídaňových toastů. Ve 100 g čerstvého avokáda je přibližně 7 g vlákniny.
Autor: Farma Elisabeth Kapitánové
Fazole patří mezi nejlepší potraviny pro zdravá střeva a delší pocit sytosti. Obsah vlákniny se liší podle konkrétního druhu – mezi nejbohatší patří navy fazole, černé nebo bílé. Ve 100 g vařených fazolí najdete přibližně 6–9 g vlákniny.
Autor: Shutterstock
Vlašské ořechy prospívají srdci, mozku i trávení. Kromě zdravých tuků obsahují i slušné množství vlákniny. Ve 100 g vlašských ořechů najdete přibližně 6–7 g vlákniny.
Autor: Profimedia.cz
Maliny patří mezi ovoce s nejvyšším obsahem vlákniny. Přitom mají poměrně málo kalorií a skvěle se hodí do snídaní i dezertů. Ve 100 g čerstvých malin je přibližně 6,5 g vlákniny.
Autor: Shutterstock
Dýňová semínka vám dodají nejen vlákninu, ale zinek i rostlinné bílkoviny. Hodí se do salátů, granoly i domácího pečiva. Ve 100 g dýňových semínek je přibližně 6 g vlákniny.
Autor: Shutterstock
Artyčoky patří mezi nejbohatší zeleninové zdroje vlákniny. Podporují trávení a prospívají střevnímu mikrobiomu. Ve 100 g vařených artyčoků je přibližně 5–8 g vlákniny.
Autor: Profimedia.cz
Zelený hrášek je nenápadný, ale výživově velmi zajímavý zdroj vlákniny. Zároveň obsahuje i rostlinné bílkoviny. Ve 100 g vařeného hrášku najdete přibližně 5–6 g vlákniny, zatímco čerstvý hrášek jí ve stejném množství obsahuje obvykle jen o něco méně.
Autor: Receptyschuti.cz
Celozrnný chléb obsahuje výrazně více vlákniny než bílé pečivo. Díky tomu zasytí na delší dobu. Ve 100 g celozrnného chleba najdete přibližně 6–9 g vlákniny.
Autor: Canva
Růžičková kapusta prospívá trávení a dodává antioxidanty. Patří mezi zeleninu s poměrně vysokým obsahem vlákniny. Ve 100 g vařené růžičkové kapusty je přibližně 3,5–4 g vlákniny.
Autor: Canva
Kroupy obsahují vlákninu i cenné minerály. Tato tradiční surovina si zaslouží návrat do moderní kuchyně. Ve 100 g vařených ječných krup najdete přibližně 3–4 g vlákniny.
Autor: Canva
Batáty zasytí a obsahují více vlákniny než brambory. Jsou vhodné na pečení, pyré i do polévky. Ve 100 g vařených nebo pečených batátů jsou přibližně 3 g vlákniny.
Autor: Profimedia.cz
Hrušky jsou jednoduchá a zdravá svačina, která může nenápadně zvýšit příjem vlákniny. Nejvíce jí najdete ve slupce, proto je ideální jíst hrušky neloupané. Ve 100 g čerstvé hrušky jsou přibližně 3 g vlákniny.
Autor: Shutterstock
Brokolice podporuje trávení a zároveň dodává vitaminy i antioxidanty. Hodí se jako příloha i základ lehkých jídel. Ve 100 g vařené brokolice najdete přibližně 2,5–3 g vlákniny.
Autor: Profimedia.cz
Banány jsou oblíbeným a snadno dostupným zdrojem vlákniny, který navíc dodá energii a draslík. Hodí se do snídaní, smoothie i jako rychlá svačina. Ve 100 g čerstvého banánu najdete přibližně 2,5–3 g vlákniny.
Autor: ČTK
Mrkev prospívá nejen očím, ale i střevům. Díky vláknině podporuje zdravé trávení. Ve 100 g čerstvé mrkve je přibližně 2,8 g vlákniny.
Autor: ČTK
Jablka obsahují pektin, typ rozpustné vlákniny prospěšné pro střeva. Nejvíce vlákniny je ve slupce. Ve 100 g čerstvého jablka najdete přibližně 2–3 g vlákniny.
Autor: Profimedia.cz