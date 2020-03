Masérský kurz: Je zvláštní mít před sebou z minuty na minutu polonahého člověka

Když jsem se na Kurz sportovní a regenerační masáže zaregistrovala, celé jsem to tak nějak pustila z hlavy. Vždyť mě to čeká až za měsíc a půl a beztak to bude taková formální sranda jako všechno vzdělání, za které si člověk platí. To jsem se teda pletla. Týden před začátkem mi do mailu přistály informace s pokyny. Vyučuje se na Poliklinice Prosek, na sobě máme mít bílé kalhoty a tričko, přinést si pár ručníků a prostěradla. Na viděnou za týden.