Hladovění je to nejlepší, co pro sebe lidé mohou udělat, říká neurolog

Jde o největší problém současné medicíny, a to bez ohledu na covid-19 - Alzheimerova nemoc, nejčastější typ demence. Tou na světě trpí odhadem přes 50 milionů lidí. A jejich počet v důsledku stárnutí populace strmě stoupá. Česko? Odhady hovoří o 180 tisících lidí (a to dvakrát více žen než mužů). U 1,2 milionu Čechů se pak nemoc rozvíjí, a nevědí to. Dosud neexistoval lék, který by neodvratný průběh Alzheimerovy nemoci zvrátil. „To už není pravda,“ říká neurolog Tolar.