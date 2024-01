Kdy nám nadváha začne zkracovat život? Obezitolog nejen o neužitečných dietách

Kolikrát v životě už jste slyšel větu: „zítra už opravdu začnu hubnout“?

Mnohokrát, včetně toho, že si to občas říkám i já sám. Nemusí to být špatně. Hledáme pevný bod začátku. Jen to však nestačí. Důležité je udělat si dlouhodobý cíl a plán. Rozhodnutí „teď začnu a tohle si nedám“ bez dlouhodobého plánu nedává moc šanci na úspěch. Velmi často věříme, že „už zítra se odhodlám“, že „už zítra to bude lepší“, ale „zítra“ znamená velmi často zase jen „zítra“. Lidé, kteří to říkají, si uvědomují, že nějaký problém s váhou mají. Ale měli by si uvědomit, že nemusejí začít hubnout zítra ani za týden, ale že až se opravdu pro hubnutí rozhodnou, měli by vědět, co bude pozítří a co bude za týden. Hubnutí je totiž běh na dlouhou trať.

Obezita je v podstatě chronické zánětlivé onemocnění, které vede k tomu, že máme oslabenou imunitu. Proto lidé s obezitou často trpí i různými respiračními infekčními nemocemi. Proto i covid měl u nich mnohdy bouřlivější průběh.