Mobilní telefony, tablety, sociální sítě. O závislosti na nich se mluví denně napříč generacemi. Denně je ale také většina lidí používá, a to přesto, že používání digitálních technologií může mít podle některých odborníků negativní dopady na lidský mozek. Berou nám prý totiž nejen čas, ale i veškeré sociální a intelektuální schopnosti. „Jejich sledování nesouvisí se skutečným biologickým životem. Odvádí vás do světa, který je čistě návykový. Jen se necháte masírovat nízkou dávkou dopaminu,“ varuje v rozhovoru neurolog prof. MUDr. MARTIN JAN STRÁNSKÝ (68). Jak tyto technologie ovlivňují naše mozkové procesy? Proč jsou nebezpečné pro naši psychiku? Jak souvisejí s narůstajícím počtem lidí, kteří se nechávají potetovat? To vše vysvětluje nejen v tomto rozhovoru, ale podrobněji i ve své knize Vzestup a pád lidské mysli. | foto: Michal Sváček, MAFRA