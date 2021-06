Pedofilie je geneticky získaná porucha, říká psychiatr a sexuolog Hollý

Sice se mluví hlavně o pedofilech (sexuální orientace na děti před pubertou, tedy zhruba ve věku do 10 až 12 let), ale do kategorie parafilií patří i třeba hebefilové (muži, které přitahují dospívající dívky), efebofilové (ti naopak upřednostňují dospívající chlapce) nebo sadisté (sexuálně je vzrušuje, když působí někomu jinému bolest). Kolik parafiliků, tedy lidí s neobvyklými sexuálními touhami, u nás vůbec je?

Domácí i zahraniční data naznačují, že se jedná o několik procent populace, já jsem v odhadech spíše konzervativní a myslím, že jde o nižší jednotky procent (i pouhé jedno procento je ale 107 tisíc lidí, pozn. red.). Protože sexuální chování a sexuální motivace jsou dvě odlišné věci.

To, že se více pedofilů projeví mezi muži, je nepochybné, zda jsou ale častěji pedofilní muži, nebo ženy, na to odpověď nemám. Martin Hollý ředitel Psychiatrické nemocnice v pražských Bohnicích