Dobrou zprávou je, že medicína už má nové léky, jež působí nejenom na cukrovku, ale používají se i ke snížení hmotnosti lidí s obezitou nebo větší nadváhou. Léky způsobí, že se člověk cítí rychle nasycen. Sní tedy zhruba o třetinu méně jídla a během roku shodí okolo 15 % tělesné hmotnosti. V souvislosti s těmito léky na hubnutí se už používají označení jako „zázračné“ nebo „revoluční“.
Kardiologové si pochvalují, že mohou využívat léky, které vyvinuly farmaceutické firmy zabývající se diabetologií. To je v poslední době tak dynamický obor?
Jsem už trochu pamětník, takže si vzpomínám, že ještě před dvaceti lety se v diabetologii nic nedělo. Měli jsme spektrum léků, které se ale dále nerozšiřovalo. Pak se to razantně změnilo s příchodem nových skupin léků, což jsou GLP-1 agonisté (GLP-1 je střevní hormon tvořící se po jídle, snižuje hladinu cukru v krvi a zpomaluje vyprazdňování žaludku, pozn. red.), které se už užívají i v obezitologii. Pak je ještě druhá skupina, takzvané glifloziny. Ty také začínaly jako antidiabetika. Vlastně všechna tato farmaka byla původně určena k léčbě cukrovky druhého typu. Jenže pak se víceméně nečekaně zjistilo, že mají další pozitivní účinky.
Účinnou látku našli ve slinách jedovaté ještěrky, a myslím, že spíše náhodně.