Vynechte tvrdé diety, zkuste intuitivní stravování, radí nutriční terapeutka

Jaké máte zkušenosti s hubnutím na začátku roku?

Leden bývá v našem oboru často tím nejhektičtějším obdobím. Mnoho lidí ho vnímá jako symbolický mezník, kdy je potřeba najednou zásadně změnit svůj životní styl a vrhnout se do všeho po hlavě. Podobná vlna přichází i začátkem léta, kdy se lidé snaží hubnout do plavek. Jsem však věčným advokátem toho, že otázku hubnutí a výživy je potřeba řešit komplexně. Naším hlavním cílem by nemělo být jen redukovat hmotnost nebo vizuálně měnit své tělo. Výživa je nezbytná pro celkové zdraví a vitalitu. Estetická stránka by měla být spíše přirozeným důsledkem toho, že tělo funguje správně a je v rovnováze.

Snad všichni si vybaví poznámky typu: „Neodejdeš od stolu, dokud to nesníš.“ Taková slova se mohou zdát nevinná, ale formují narušené stravovací vzorce už od dětství.