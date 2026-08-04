Pravidelné užívání konopí může souviset se zvýšenou hladinou hlavního stresového hormonu v těle po probuzení. Vyplývá to z nového výzkumu Oregon State University, který porovnával časté uživatele s lidmi, kteří konopí užívají jen zřídka nebo vůbec, a u skupiny pravidelných uživatelů zjistil výrazně vyšší počáteční hladinu kortizolu.
Kortizol v těle
Kortizol reguluje tlak, krevní cukr nebo imunitní systém. V malých dávkách je pro tělo prospěšný. Jeho dlouhodobě zvýšená hladina je ovšem spojená s úzkostmi, depresemi a srdečními chorobami.
Autoři studie uvedli, že kortizolová probouzecí reakce – přirozený nárůst během první půlhodiny po vstávání – byla u obou skupin srovnatelná, výchozí hodnota při probuzení se však jevila vyšší u lidí, kteří konopí užívali nejméně tři dny v týdnu po dobu jednoho roku. Informoval o tom server Vice.
Výzkum hodnotil 39 lidí, kteří konopí užívali nejméně tři dny v týdnu po dobu jednoho roku, a vedle nich 43 účastníků, kteří ho užívali jen zřídka nebo vůbec. Vzorky slin se odebíraly po probuzení, o 30 minut později a znovu večer. Obě skupiny vykazovaly během prvních 30 minut po vstávání podobnou kortizolovou probouzecí reakcí, skupina s častým užíváním však začínala den s výrazně vyšší hladinou kortizolu než kontrolní skupina. Tento rozdíl se projevil bezprostředně po probuzení.
Vědci varují před zaměněním příčiny a důsledku
Vědci ovšem nechtějí skákat k předběžným závěrům. Nešlo o dlouhodobou studii. Počet testovaných lidí byl omezený a hladiny stresového hormonu u nich tým měřil jen během dvou pracovních dní.
Důvodů, proč souvislost existuje může být hned několik. Lidé zažívající nadměrný stres mohou být náchylnější k pravidelnému užívání marihuany, stejně jako může pravidelné užívání vést ke zvýšenému stresu a obojí může být pravdivé i zároveň.
„Abychom porozuměli vztahům mezi příčinou a následky, museli bychom stejnou skupinu lidí sledovat během delšího časového období, ale myslíme si, že naše studie je důležitým výchozím bodem,“ řekla k tomu vedoucí výzkumníků Anita Cservenka serveru Vice.com.
Web Science Alert pak upozornil na dřívější studii, podle které marihuana tlumí kortizolovou probouzecí reakci. I ta ovšem zjistila zvýšené hladiny kortizolu u lidí, kteří pravidelně užívali marihuanu.
Osa HPA
Tým se zaměřil na osu hypotalamus–hypofýza–nadledviny (HPA), klíčový systém regulace stresu, který řídí vylučování kortizolu prostřednictvím komunikační smyčky spojující mozek a nadledviny.
Kortizolová probouzecí reakce
Kortizolová probouzecí reakce (CAR) je přirozeným dějem. Během 30 až 45 minut po probuzení se hladina hormonu v těle zvýší až o 75 procent.
Přesný účel CAR vědci neznají. Může ovšem jít o přípravu osy hypotalamus-hypofýza-nadledviny, která je v těle zodpovědná za jeho reakci na stres.
Vědci uvedli, že zjištění o vyšší počáteční hladině kortizolu u chronických uživatelů může odrážet změnu v základním fungování systému, který stres reguluje. Výsledky navazují na dřívější náznaky, že marihuana může u některých lidí stres spíše zvyšovat než tlumit.
Podle vědců může být ve hře pozměněný výchozí stav stresového systému. Zvýšená ranní hladina kortizolu může být neurobiologickým ukazatelem problematického užívání marihuany.