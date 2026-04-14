Cílem Mariána Hajdúcha bylo vytvořit srovnávací databázi genetických variant typických pro českou populaci, jež pomáhá odlišit varianty „běžné“ od rizikových, tedy spojených s nemocemi. To významně usnadní nejen jejich odhalení, ale i léčbu – a hlavně prevenci.
Jak byste laikovi popsal vznik nádoru? Jak moc do tohoto procesu promlouvají genetika a náš životní styl?
Zřejmě nejznámější teorie o vzniku nádorového onemocnění odhaduje, že zhruba 10 % nádorů je dědičného původu a asi 30 % až 40 % má na svědomí náš životní styl. Zbytek – asi 50 % nádorů – je výsledkem něčeho, čemu se anglicky říká „bad luck“, tedy něco jako smůla či nepříznivá náhoda. Znamená to, že i když člověk nemá genetickou dispozici a žije zdravě, může onemocnět.
Z genomové analýzy lze s určitou pravděpodobností odhadnout některé vrozené znaky, například barvu očí. A do určité míry i genetickou predispozici k některým vlastnostem souvisejícím se sportovní výkonností nebo s náchylností k závislostem.