Naprostá většina diet je podle jedné z nejvýraznějších českých osobností v oboru zdravé výživy stresující a s jistotou po nich hubne jen peněženka.
Dlouhodobě sledujete trendy ve výživě a zdravém stravování. V jakém stadiu je tato oblast nyní?
Co se týče výživy, je tady jeden velký a za mne fantastický trend – návrat ke zdraví. Výživě jsem se začala věnovat před třiceti lety, kdy se vše točilo kolem nutricionismu. To znamená, že jsme potravinu rozsekali na desítky drobných složek, živin či mikroživin a nebavili jsme se o tucích, ale o nasycených, mononenasycených či polynenasycených mastných kyselinách. A ty polynenasycené jsme dělili na omega-3, -6 nebo -9. Byl z toho neuvěřitelný guláš. Jako když si lékaři rozdělí člověka a jeden sleduje pravý palec, druhý levý, a neřeší se, zda je mezi nimi nějaká souvislost.
Některá umělá sladidla podle nejnovějších studií dokonce zřejmě spouští uvolňování jednoho z hormonů.