Jaké jsou nejčastější varovné signály rakoviny?
Bohužel řada nádorů, které chceme zachytit včas, má na začátku velmi málo příznaků. Někdy prakticky žádné. O to důležitější je, aby lidé sledovali své tělo a věnovali pozornost i malým změnám a chodili na preventivní prohlídky.
Takže i drobný příznak nebo potíže mohou být důležité?
Přesně tak. Ale zároveň je potřeba dodat, že i když člověk na sobě něco pozoruje, neznamená to hned rakovinu. Nemocí jsou tisíce, mezinárodní klasifikace jich eviduje více než 14 tisíc, příznaků nižší stovky. Přesto existují určité změny, jež bychom měli brát vážně. Například změny na kůži – hlavně pigmentová znaménka. Zejména pokud se začnou měnit, mohou naznačovat vznik melanomu, což je velmi nebezpečný kožní nádor. Dobrou zprávou ale je, že včasný záchyt melanomu výrazně zvyšuje šanci na vyléčení.
Člověk, jenž byl v minulosti po řadu let vystaven kouři, může nést následky až dnes.