Odhalit rakovinu z krve půjde do pěti let. Profesor Svoboda varuje před signály těla

Přední český onkolog Marek Svoboda pracuje jako lékař v Masarykově onkologickém ústavu v Brně od roku 2004, od roku 2019 je jeho ředitelem. | foto: Radim Strachoň, MAFRA

Karolína Lišková
  20:00
Jak naslouchat signálům vlastního těla? Které příznaky bychom neměli ignorovat, co rozhodně nepodcenit a jakých změn si všímat? V rozhovoru to shrnuje přední český onkolog a lékařský genetik Marek Svoboda, který je šéfem Masarykova onkologického ústavu v Brně. Hovoří i o převratných moderních metodách, jež by v blízké budoucnosti mohly s včasným odhalením rakoviny pomoci.

Lékaři Česka

Jaké jsou nejčastější varovné signály rakoviny?
Bohužel řada nádorů, které chceme zachytit včas, má na začátku velmi málo příznaků. Někdy prakticky žádné. O to důležitější je, aby lidé sledovali své tělo a věnovali pozornost i malým změnám a chodili na preventivní prohlídky.

Takže i drobný příznak nebo potíže mohou být důležité?
Přesně tak. Ale zároveň je potřeba dodat, že i když člověk na sobě něco pozoruje, neznamená to hned rakovinu. Nemocí jsou tisíce, mezinárodní klasifikace jich eviduje více než 14 tisíc, příznaků nižší stovky. Přesto existují určité změny, jež bychom měli brát vážně. Například změny na kůži – hlavně pigmentová znaménka. Zejména pokud se začnou měnit, mohou naznačovat vznik melanomu, což je velmi nebezpečný kožní nádor. Dobrou zprávou ale je, že včasný záchyt melanomu výrazně zvyšuje šanci na vyléčení.

Člověk, jenž byl v minulosti po řadu let vystaven kouři, může nést následky až dnes.

Odhalit rakovinu z krve půjde do pěti let. Profesor Svoboda varuje před signály těla

