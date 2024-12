Skryté pasti v lécích. Dejte si pozor na grapefruit i brokolici, varuje farmaceut

V rámci EU Češi spotřebují po Maďarsku a Francii nejvíc léků. Interakce je změna účinku léku v případě, že je nevhodně užíván současně s jiným. Což působení léčiva může zesílit, či naopak oslabit. Užívá-li člověk denně více než pět léků, stoupá kvůli jejich vzájemnému ovlivňování riziko nežádoucích účinků nad 30 procent. A s každým dalším lékem se dál zvyšuje. Nežádoucí účinky léčiv jsou podle světových statistik příčinou až 10 procent hospitalizací.

Pokud jde o léky a jejich případné interakce, měla by být pro lidi poradním místem č. 1 lékárna? Nebo jsou lékárníci coby odborníci veřejností stále spíše podceňováni?

Dlouhodobě usilujeme o to, abychom byli veřejností vnímáni jakožto zdravotničtí pracovníci, kterými jsme, i když často musíme řešit i různé ekonomické povinnosti, úhrady a cenové záležitosti. Jsou lékárny, kde je ekonomický aspekt výraznější a kde jsou zaměření hlavně na prodej léčiv, to je samozřejmě volba jejich majitelů, ale zrovna u nás v nemocniční lékárně v Brně se snažíme o to, aby hlavní byla zdravotnická část. Tím, že jsme součástí nemocnice, bereme se jako partneři lékařů.