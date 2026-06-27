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Popáleniny? „Osvědčené“ babské rady jsou největší problém, říká Marek Dvořák

Veronika Pitthardová
  20:00
Marek Dvořák

Marek Dvořák | foto:  Jan Zátorský, MAFRA

Fotka z Vánoc, které Marek Dvořák strávil doma s manželkou Martinou a dětmi...
„Nepodceňovat vodu, alkohol, únavu a horko,“ nabádá nás lékař letecké záchranné...
Kniha Už letím je silný, ale velmi lidsky napsaný deník záchranáře z vrtulníku....
SANITKA. Pohled do zákulisí jednoho z jeho pracovišť.
12 fotografií
Myslet na vlastní limity, nepodceňovat vodu, alkohol, únavu ani horko. To vám poradí, když se ho zeptáte, jak se s ním v létě ve vrtulníku nepotkat. Marek Dvořák už roky působí jako lékař letecké záchranné služby a v terénu zachraňuje životy v situacích, kterým lze předejít.

Bývají letní prázdniny pro záchranáře nejnáročnějším obdobím v roce?
Neřekl bych, že zrovna léto je nejnáročnější, protože každé roční období má svoje zvláštnosti. Samozřejmě existují dny, kdy kvůli teplotám, tlaku a dalším faktorům výrazně přibývá výjezdů nebo vzletů vrtulníkem. Někomu takové podmínky jednoduše nesvědčí a někdy jsou služby opravdu mimořádně náročné. Léto je ale specifické hlavně tím, že děti mají prázdniny, víc volného času a víc příležitostí vymýšlet různá dobrodružství.

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