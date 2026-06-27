Bývají letní prázdniny pro záchranáře nejnáročnějším obdobím v roce?
Neřekl bych, že zrovna léto je nejnáročnější, protože každé roční období má svoje zvláštnosti. Samozřejmě existují dny, kdy kvůli teplotám, tlaku a dalším faktorům výrazně přibývá výjezdů nebo vzletů vrtulníkem. Někomu takové podmínky jednoduše nesvědčí a někdy jsou služby opravdu mimořádně náročné. Léto je ale specifické hlavně tím, že děti mají prázdniny, víc volného času a víc příležitostí vymýšlet různá dobrodružství.
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