O rakovině prostaty deset let nemusíte vědět, upozorňuje profesor Babjuk

Jak si vysvětlujete, že počty případů rakoviny prostaty stoupají? Daří se je lépe diagnostikovat než dříve?

Určitě to není jen tím, že by vzrůstal absolutní počet onemocnění, byť i k tomu dochází. Důvodem je hlavně lepší diagnostika, častěji se nám daří je zachytit v časném stadiu. Z toho vyplývá i stoupající počet záchytů nových onemocnění. Když jsme ještě moderní diagnostické metody neměli, většinou jsme karcinom odhalili ve fázi, kdy se již vytvořily metastáze, tedy ve velmi pokročilém stadiu. V 90. letech minulého století se ale objevila možnost testování hladiny prostatického specifického antigenu (PSA) v krvi, což nám umožňuje zachytit onemocnění v počátcích, kdy nezpůsobuje potíže a nedá se ani nahmatat při vyšetření konečníkem. To je fáze, kdy jsme schopni nasadit takový způsob léčby, který může vést k úplnému uzdravení.

Nádory varlat relativně rychle rostou, vyvíjí se v řádu týdnů či měsíců, určitě ne několik let. A také se poměrně rychle šíří do okolních tkání.