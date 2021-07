Nesmíme váhat. Jen těžká rozhodnutí posouvají medicínu dál, říká chirurg Mitták

Copak jste dnes operoval?

Dělal jsem plastiku hrudní stěny mladému muži s vpadlým hrudníkem, dvě rozsáhlé plicní resekce pro nádory a nakonec opravu plíce, která byla popraskaná takovými bublinkami.

Počkejte, to běžně operujete tak hodně v jednom dni?

Nás hrudních chirurgů není moc. V republice je atestovaných asi padesát pět a těch, kteří operují, je ještě méně. Nemůžete si dovolit operovat složitou resekci na plicích jednou za měsíc. To by člověk vyšel ze cviku a bylo by to znát. Hrudní chirurgie je specializace, kdy musíte být stále v kontaktu s diagnózou a operativou. Podobné je to v kardiochirurgii, kdy omezený počet operatérů umožňuje udržet jejich vysokou manuální zručnost.