Můžete si utrhávat od pusy všechny pochoutky, co jste kdy milovaly. Nutit se cvičit k zbláznění a klidně i prosit vyšší síly, aby vám nechaly mladistvou figuru. Čas ale nezastavíte. Můžete ho ovšem aspoň trochu obalamutit.
Za kily navíc totiž často nestojí nedostatek pohybu nebo přílišné mlsání. Je to důsledek poklesu estrogenu a úbytku svalové hmoty. Váha tak v období menopauzy často letí nahoru i ženám, které se hýbou a jedí navýsost zdravě.
Pozor na alkohol
Večerní sklenka něčeho ostřejšího je sice příjemným relaxem, ale nepomáhá, a to ani na hubnutí, ani na spánek.
„Alkohol nejenže zhoršuje kvalitu spánku, ale zvyšuje také ukládání tuku v oblasti pasu. V klimakteriu je jeho účinek na tělo ještě škodlivější než dřív,“ varuje gynekolog Pavel Turčan. Jak tedy na noční odpočinek v přechodu? Zkuste například tryptofan, aminokyselinu, která podporuje produkci serotoninu, a tím i kvalitnější spánek.
V období klimakteria se v těle ženy odehrává neuvěřitelné množství různých procesů. V prvé řadě přestávají vaječníky produkovat dostatek estrogenu a progesteronu. Tím se zpomaluje metabolismus a snižuje energetický výdej.
Na vině jsou hlavně hormony
„Estrogen ovlivňuje nejen menstruační cyklus, ale také regulaci tělesné hmotnosti. S jeho úbytkem klesá například citlivost organismu na inzulin a roste tendence k ukládání tuku zejména v oblasti břicha,“ vysvětluje renomovaný sexuolog a gynekolog Pavel Turčan.
Výsledkem je pak nárůst tělesné hmotnosti. Zatímco v plodných letech má estrogen u žen tendenci ukládat tuk spíše do oblasti boků, hýždí a stehen, v pozdějším věku to činí právě do břicha.
Jde o takzvaný viscerální tuk, který je uložen hluboko v dutině břišní a obaluje vnitřní orgány jako játra, slinivku nebo ledviny. V malém množství je užitečný, ve velkém ale zvyšuje riziko rozvoje cukrovky 2. typu, kardiovaskulárních onemocnění i některých typů rakoviny.
Intimní otázky o menopauze. Co dělat s návaly horka a výkyvy nálad
Silový trénink bývá v jistém věku nutný
„Nejde jenom o estetiku. Viscerální tuk produkuje zánětlivé látky, které narušují hormonální rovnováhu, zhoršují metabolismus, škodí cévám a urychlují stárnutí organismu,“ objasňuje lékař Turčan.
Množství viscerální tuku lze zjistit několika způsoby. Nejjednodušší metodou je změření obvodu pasu – pokud ho má žena do 80 cm, nachází se v normě.
Přesnější možností je měření tuku za pomoci CT anebo magnetické rezonance, další alternativou jsou nejrůznější bioimpedanční přístroje, které jsou dnes již běžnou součástí ordinací obezitologů i řady výživových poraden.
Velkým kamenem úrazu při přibírání při přechodu je úbytek svalové hmoty. Ta je, mimo jiné, dalším spalovačem kalorií. Řešení naštěstí existuje, a to v podobě silového tréninku. Samozřejmě je nutné brát ohled na klesající kondici a další fyziologické změny ženy, ale už cvičení s vlastní vahou nebo činkami dvakrát či třikrát týdně výrazně pomáhá udržet metabolismus aktivní a v dobré kondici. Kdo neholduje posilování, může zařadit alespoň plavání nebo třeba nordic walking.
Pomůže také kvalitní spánek. S jeho nedostatkem se totiž snižuje leptin, tedy hormon sytosti, a naopak zvyšuje ghrelin, jinak také hormon hladu. To logicky není dobře. Tak nezoufejte, zkuste se naladit na své tělo a chovejte se k němu dobře. Ono vám to vrátí.
Článek vznikl pro časopis Pestrý svět.